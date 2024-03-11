العيلة هتتجمع من تاني .. “دعاء اليوم الأول من رمضان 2024” + آداب الدعاء .. مرحب شهر العبادة والرحمة

يرتفع التساؤل من جانب المواطنين حول معرفة دعاء اليوم الأول من رمضان 2024، فمع بدء هذا الشهر الكريم يتساءل الأشخاص عن الأدعية التي من الممكن أن تقال في هذا اليوم، وتبعًا لدار الإفتاء المصرية فقد قامت بالتأكيد على أن شهر رمضان بدايته يوم 11 مارس 2024م.

دعاء اليوم الأول من رمضان 2024

جميع المسلمين ينتظرون قدوم الشهر الفضيل يتساءلون عن دعاء اليوم الأول من رمضان 2024، ففيما يلي أبرز الأدعية التي يمكن أن تقال في هذا الشهر:

اللهم إنا نسألك رزقاً طيباً وعملاً متقبلاً وعلماً نافعًا.

ثم بعد ذلك يقول الصائم عند أذان المغرب يدعو المسلم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت وبك آمنت.

ثم بعد ذلك دعاء الإفطار وهو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.

يحب للكثير للأشخاص ترديد هذا الدعاء وهو اللهم بلغنا ليلة القدر من اول بداية هذا الشهر الفضيل.

أما بالنسبة لدعاء ليلة القدر فهو اللهم انك عفو تحب العفو فأعفو عني.

آداب الدعاء في شهر رمضان

آداب الدعاء في شهر رمضان المبارك والآداب التي يجب على المسلم مراعاتها عندما يدعو ربه لكي يستجيب له الله سبحانه وتعالى ومن أهم هذه الآداب هي كالتالي: