لازم يختم صيامنا في رمضان .. “موعد عرض برنامج رامز جلال الحلقة الاولى 2024” + تردد قناة MBC مصر .. جهز نفسك للضحك

بعد إذاعة البرومو الخاص ببرنامج رامز جاب من الآخر أصبح هناك اهتمام بمعرفة موعد عرض برنامج رامز جلال الحلقة الاولى 2024، خاصًة لأن البرومو شد انتباه المشاهدين على مستوى الوطن العربي، حيث تعتمد فكرة الموسم الخاص بهذا العام على جمع شخصتين من الوسط الفني أو نجوم الإعلام وكرة القدم بينهم خصام أو سوء تفاهم في مكان واحد لإجراء المقلب عليهما معًا في وقت واحد ومكان واحد، لذا هناك تزاحم على محركات البحث المصرية من أجل معرفة موعد عرض البرنامج والقناة التي تعرض على شاشتها، خاصًة لأن برنامج رامز من البرامج الأساسية خلال شهر رمضان الكريم.

موعد عرض برنامج رامز جلال الحلقة الاولى 2024

قامت مجموعة قنوات MBC التي تتولى عرض مسلسل رامز جلال في كل عام بالإعلان عن موعد عرض برنامج رامز جلال الحلقة الاولى 2024، والذي يتمثل في الآتي:

يعرض برنامج رامز جاب من الآخر على قناة MBC مصر.

تعرض الحلقة الأولي من البرنامج في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية و7 بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة MBC مصر

برنامج رامز جلال هو برنامج مقالب يتم عرضه على قناة ام بي سي مصر يوميًا في شهر رمضان الكريم، وذلك في الإفطار، ولمشاهدة برنامج رامز جاب من الآخر يمكن ضبط جهاز الريسيفر علي بيانات تردد قناة MBC مصر الآتية: