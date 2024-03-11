يا ترى مين اللي هيقع في الفخ .. “أول ضحية في برنامج رامز” جلال في رمضان 2024 + القناة الناقلة له .. هتموت من الضحك

الكثير من محبين ومشاهدين برنامج رامز جلال في شهر رمضان لعام 2024، يسألون عن أول ضحية في برنامج رامز، وهذا مع حلول أول يوم من هذا الشهر المبارك، فسوف تقوم بعرضه قناة Mbc مصر المالكة الحصرية لأشهر برنامج مقالب فى الوطن العربي، الذي يحقق نسبة مشاهدة كبيرة للغاية في كل عام لأنه يقوم باستضافة العديد من نجوم الفن والكرة وغيرها من المشاهير، ويقوم وقوعه في المقلب مما يثير غضب الضيف والظهور لهم بعد انتهاء المقلب.

أول ضحية في برنامج رامز

قامت قناة ام بي سي مصر بالإعلان عن برنامج رامز جلال الجديد الذي كشف عن ضحايا رامز جلال جاب من الاخر وسوف تكون أول حلقاته اليوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس بعد مدفع الإفطار كما اعتدنا عليه كل عام، كذلك قامت محركات البحث اول سحور بالبحث عن أول ضحية في برنامج رامز في رمضان المبارك لعام 2024، لكي تتم معرفة أول ضحية وحتى هذه اللحظة لا توجد معلومة مؤكدة تكشف عن ضيف أولى حلقات البرنامج رامز جاب من الآخر، ولكن توجد بعض الأخبار على أن حسن شاكوش وطليقته سوف يكونان هما ضيوف الحلقة الأولى من برامج رامز جلال.

تردد قناة ام بي سي مصر الجديد

لكي تتمكن من سماع برنامج رامز جاب من الاخر وبعض المسلسلات الحصرية التي سوف تعرض على قناة ام بي سي مصر يمكنك ضبط التردد الجديد من خلال الآتي: