اعرف هتفطر على امتى .. “موعد اذان المغرب اول يوم رمضان” 2024 في مصر والسعودية + مواقيت الصلاة .. اللمة الحلوة بتتجمع على الفطار

مع اقتراب شهر رمضان المعظم ومن المقرر حلوله يوم الاثنين الموافق 11 مارس الجاري وفقاً للحسابات الفلكية، لذلك جميع المسلمين يتساءلون عن موعد اذان المغرب اول يوم رمضان لعام 2024 في مصر والسعودية كما وضح المعهد القومي للبحوث الفلكية على أن شهر رمضان سوف يكون كاملاً في هذا العام، وفيما يلي سوف نوضح لكم هذا الموعد بالتفصيل.

موعد اذان المغرب اول يوم رمضان

يعتني المواطنين بالتعرف على موعد اذان المغرب اول يوم رمضان، فتجدر الإشارة بأنه سيكون في تمام الساعة 6:01 حسب توقيت القاهرة، وفيما يلي مواقيت الصلاة أول يوم رمضان لعام 2024 في السعودية من خلال التالي:

موعد اذان الفجر سوف يكون في تمام الساعة 4:43.

أما موعد الشروق سوف يكون في تمام الساعة 6.

كما أن موعد اذان الظهر سوف يكون في تمام الساعة 12:05.

أما موعد اذان العصر سوف يكون في تمام الساعة 3:28.

بالنسبة لموعد اذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة 6:01.

أما موعد اذان العشاء سوف يكون في تمام الساعة 7:18.

شهر رمضان الكريم 2024

بعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2024 لذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية على الموقع الرسمي لها وتشير الحسابات الفلكية أن أول يوم من شهر رمضان المبارك هو يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس لذلك العديد من الأشخاص يبحثون عن موعد اذان الفجر والمغرب في أول أيام شهر رمضان لذلك سوف يختلف موعد اذان المغرب فى رمضان لعام 2024 اليوم تلو الآخر لذلك موعد الغروب سوف يتأخر من دقيقة إلى دقيقتين يومياً.