“اللحمة تفاجئ الكل الان”.. مفاجأة كبيرة في اسعار اللحوم اليوم الاثنين… اعرف اللحمة وصلت فين..!!

تعد أسعار اللحوم من أهم العناصر التي تؤثر على الميزانية الشخصية للفرد، حيث يعتبر اللحم من المصادر الغذائية الرئيسية التي يحتاجها الإنسان للحفاظ على صحته وقوته، ومع ارتفاع أسعار اللحوم في الأونة الأخيرة، بات الكثير من الناس يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف شراء اللحوم بشكل منتظم، تتأثر أسعار اللحوم بعدة عوامل، منها العرض والطلب، وكذلك التكاليف الإنتاجية وتكلفة المواد الخام، كما تلعب الأحوال الجوية والكوارث الطبيعية دورا هاما في تحديد أسعار اللحوم، حيث يمكن أن يؤدي نقص المواد الغذائية وتدهور البيئة إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

اسعار اللحوم اليوم

تم تسجيل تغييرات في أسعار اللحوم، حيث يتراوح سعر اللحوم البلدي بين 320 و400 جنيه في مجموعة متنوعة من متاجر الجزارة، أما اللحم المفروم فقد وصل سعره إلى 360 جنيه للكيلو، وفيما يتعلق باللحم الضأن والماعز، فإن سعر الكيلو يتراوح بين 380 و420 جنيها، بالنسبة للكبدة البلدي، فإن سعرها يتراوح أيضا بين 320 و400 جنيه.

اسعار اللحمة الكندوز

أما بالنسبة لأسعار اللحوم الكندوز، فقد سجلت تغييرات حيث يتراوح سعرها بين 320 و420 جنيها للكيلو، وفي التفاصيل، يبلغ سعر الكندوز الكبير 320 جنيها للكيلو، في حين يصل سعر الكندوز الصغير إلى 380 جنيها للكيلو، أما بالنسبة للحم الجاموسي، فقد تم تحديده بسعر 360 جنيها للكيلو، والحم الجملي بسعر 220 جنيها للكيلو، وأخيرا، يصل سعر اللحم المفروم الجملي إلى 300 جنيه للكيلو.

الاسعار في وزارة الزراعة