الحق جهز ورقك حالا.. رابط تقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان 2024 والشروط المطلوبة عبر موقع وزارة العمل

يرغب العديد من المواطنين معرفة رابط تقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان، وذلك بعد إعلان وزارة العمل في سلطنة عمان ومن ثم بالتنسيق مع الجيش السلطاني العماني، وذلك عن فتح باب التجنيد لحملة شهادة دبلوم التعليم العام، وأيضًا الحاصلين على درجة البكالوريوس واليسانس، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على رابط التقديم والشروط اللازمة للتقديم.

رابط تقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان

أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان عن رابط تقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع وزارة العمل سلطنة عمان من هنا.

ومن ثم احضار نسخة من المؤهل الدراسي، وأيضًا كشف الدرجات.

وكذلك احضار صورة الهوية الشخصية، ويشترط أن تكون سارية.

بالإضافة إلى احضار نسخة من السيرة الذاتية.

كما يمكنك التقديم أيضًا من خلال التواصل عبر الرقم 1414.

شروط التقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان

قامت وزارة العمل في سلطنة عمان بتحديد بعض الشروط اللازمة للقبول في التجنيد الجيش السلطاني في عمان، ومن هذه الشروط ما يلي:

ينبغي أن يكون المتقدم عماني الجنسية.

كما يشترط أن يكون التقديم للذكور فقط.

ومن ثم يشترط أيضًا أن يجتاز المتقدم جميع الفحوصات الطبية، وكذلك أيضًا يكون مستوى الإبصار لديه 6\6، ولا يكون قد خضع لعمليات تصحيح الإبصار.

وكذلك يجب أن يجتاز فحص اللياقة البدنية.

ومن ثم يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون محكوم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة.

التخصصات اللازمة للتقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان

أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان عن التخصصات اللازمة للتقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان، ومن هذه التخصصات ما يلي: