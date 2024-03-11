مسلسل المداح الموسم الرابع الحلقة الأولى …. ومواجهة قوية بين حمادة هلال والجن

يفضل عدد كبير من عشاق الدراما المصرية متابعة مسلسل المداح الموسم الرابع الحلقة الأولى، والتي شهدت الكثير من الأحداث الشيقة المثيرة التي جعلت المسلسل يزداد اثارة وتشويق، وبدأت الأحداث بظهور “صابر المداح” وهو موجود في مجمع محاكم الفيوم بجوار والدته “حنان سليمان” وخلال النطق بالحكم على أحد الأشخاص الذي لم تظهر ملامحه بدأت قاعة المحكمة أن تشتعل وحدث انفجار مدوي داخل القاعات.

مسلسل المداح الموسم الرابع الحلقة الأولى

كما شهدت الحلقة أيضاً مشهد قبل شهر، وكان حينها “صابر المداح” متواجد مع الدكتور سميح في إحدى موالد سيدنا الحسين وبعد أن أنهى صابر المولد بأغانية المميزة فوجئ بشخص يسمى الحاج سعيد شعبان، وبرفقته أخوه ويطلبان من صابر المداح أن يذهب معهم إلى منزلهم بأسوان ، بعد أن سمعا أصوات لطلفة صغيرة تصرخ في المنزل وهنا يقرر الدكتور”سميح” أن يذهب مع صابر المداح إلى أسوان لمساعدة الأخوين.

وذهب صابر المداح والدكتور سميح إلى أسوان وبالفعل سمع صوت الطفلة التي قررت أن تدل صابر على مكان جثتها المدفونة داخل المنزلـ إلا أن الطفلة تختفي مرة أخرى، وتفتح الأرض ويظهر رمز الجن قزح على الأرض، ويفاجئ المداح بظهور الجن “دياب” من باطن الأرض ويشكر صابر على أنه أخرجه من المقبرة.

وهنا يصبح صابر المداح في حيرة شديدة، ويقرر الذهاب إلى مكان منزل الحاج سعيد وشقيقه ويخبره الأهالي أنها ماتا منذ فترة كبيرة، وهذا ما يجعل صابر المداح في حيرة من أمره، ليقرر صابر أن يعود إلى منزله مرة أخرى، ويركب الطائرة من أسوان إلى القاهرة ويفاجئ بظهور الجن دياب على متن الطائرة، وبعد دقائق تشتعل الطائرة و تسقط في النيل.

أبطال مسلسل المداح الجزء 4

يشارك عدد كبير من نجوم الدراما المصرية ومنهم : الفنان حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، والمداح من إخراج أحمد سمير فرج.