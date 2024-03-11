مبارة الإتحاد والهلال السعودي، كل أنظار محبي وعاشق كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية تتجه إلى ملعب الجوهرة المشعة حيث مباراة الإتحاد والهلال السعودي وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أسيا،حيث يسعي الفريقتين إلى بلوغ دور نصف النهائي بعد مشوار طويل وشاق للفرقتين في البطوله.

مما شك فيه أن في الفترة الأخيرة استطاع الدوري السعودي لفت نظر جميع انحاء العالم بسبب انضمام ألمع نجوم العالم حيث تضم مباراة الإتحاد والهلال السعودي ألمع نجوم لعبوا في الدوري الإنجليزي والأسباني مثل نجولو كانتي نجو تشلسي السابق ومالكوم وغيرهم من أسماء.

الكلاسيكو مبارة الإتحاد والهلال السعودي

تقام مباراة الإتحاد والهلال السعودي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أسيا غدا الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت مصر وذلك على ملعب الجوهرة المشعة ملعب نادي الإتحاد السعودي.

يسعي نادي الإتحاد السعودي في تعويض الهزيمة التي تعرض إليها في مبارة الإياب من الهلال السعودي حيث استطاع زعيم أسيا في التغلب على الإتحاد بنتيجة 2-0 احرزهما ميتروفيتش وسالم الدوسري، وبالرغم من التحفيزات العالية بين صفوف الفريق الا ان البعض يعتقد ان العود بالنتيجة في تلك المبارة امر صعب وذلك بسبب تألق نادي الهلال في ذلك الموسم.

القنوات الناقلة للمبارة

مباراة الاتحاد والهلال السعودي سوف تذاع علي قناتان وهما

قناة beIN Sports AFC وسوف تكون بتعليق عصام الشوالى.

ومن خلال قنواتSSC وسوف تكون بتعليق رؤوف خليف.

ونقدم لكم تشكيل الخاص بالفرقتين.