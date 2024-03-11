ننشر جميع مواقيت الصلاة الإثنين 11/3/2024 بجميع محافظات الجمهورية

لجميع القراء الأعزاء الراغبين في التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة في مصر، اليوم الإثنين 11 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ ، يتشرف موقع “البديل” باستعراض مواقيت الصلاة الخمسة عن اليوم الإثنين في عدد من محافظات مصر، موضحا مواعيد جميع الصلوات وتوقيتات صلاة الفجر وموعد شروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا:- مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر في تمام الساعة 4:44 ص

موعد صلاة الظهر الساعة 12:05 م

موعد صلاة العصر الساعة 29:3 م

يحل موعد صلاة المغرب قي تمام الساعة 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:18 م

ثانيا:- مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

موعد صلاة الظهر الساعة 12:10 م

موعد صلاة العصر 3:33 م

موعد صلاة المغرب الساعة 6:06 م

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:23 م.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 3:24 م

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م.

مواعيد الصلاة في مدينة شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:50 م

وقت صلاة العشاء 7:05 م.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 23:3 م

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م