“الفراخ تفاجئ الجميع الان” مفاجأة غير متوقعة في اسعار الفراخ اليوم الاثنين… قومي خزني لرمضان واملي الفريزر فراخ..!!

في الوقت الحالي، تعتبر أسعار الفراخ من بين الأسعار التي تتأرجح بشكل مستمر وتتأثر بالعديد من العوامل، مثل العرض والطلب والتكاليف الإنتاجية والشحن والخدمات اللوجستية والعوامل البيئية والاقتصادية، يعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية التي تلعب دورا حيويا في تلبية احتياجات المجتمع من اللحوم الطازجة، تتباين أسعار الفراخ من مكان لآخر حسب السوق والمنطقة والفصل الزمني، ومن بائع لآخر ومن نوعية لأخرى، وهناك الفراخ الطازجة والفراخ المجمدة، وكل منها له سعره الخاص، يتم تعيين أسعار الفراخ بناء على الوزن والجودة والطريقة التي تم تربيتها بها.

اسعار الفراخ اليوم

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء في السوق المصرية اليوم بين 96 جنيها و 98 جنيها، ويرتفع سعرها للمستهلكين في النطاق من 110 إلى 112 جنيها تبعا للمنطقة، بعد احتساب تكاليف النقل وأرباح التجار، بالنسبة لأسعار فراخ الأمهات البيضاء، فقد سجلت ما بين 80 جنيها وزادت، أما بالنسبة للبط المسكوفي، فقد وصل سعره إلى 97 جنيها.

اسعار الدواجن الحمراء

تم توثيق أسعار الدواجن الحمراء والساسو، حيث تتراوح أسعارها بين 105 و110 جنيهات في المزرعة، وتباع للمستهلك بمبلغ يتراوح بين 125 جنيه، والفراخ البلدي تسلم أرض المزرعة بسعر 115 جنيه، ويصل سعرها للمستهلكين بين 120 و128 جنيه للكيلو، وبالنسبة لأسعار البانيه وأجزاء الدواجن اليوم، فقد استقر سعر البانيه ما بين 210 و220 جنيه، وسعر الشيش طاووق يتراوح بين 200 و220 جنيه، وكيلو الأوراك للمستهلك يتراوح بين 115 و118 جنيه، وسعر كيلو الكبدة يبلغ 120 جنيه، مع اختلاف الأسعار حسب كل منطقة.