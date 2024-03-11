أرقام جلوس التاسع والثانوي موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمن 2024

أوضحت وزارة التعليم اليمنية آلية الحصول على أرقام جلوس التاسع والثانوي 2024 من موقع الإدارة العامة للإختبارات، خاصة بعد أن أعلنت رسميا مواعيد اختبارات الصف التاسع والثانوي، لهذا يقبل الطلبة والطالبات على الإستعلام عن أرقام الجلوس من أجل الدخول إلى الإختبارات، حيث أصبح الوصول إلى رقم الجلوس يتم إلكترونيا في عدة خطوات بسيطة للغاية لا تستغرق أكثر من دقيقة، نكشفها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني (البديل).

الإستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024

يلجأ التلاميذ في الصف التاسع اليمن 2024 إلى الحصول على رقم الجلوس قبل الدخول إلى الإمتحانات وقبل الإستعلام عن النتيجة، حيث تتم خطوات الحصول على رقم الجلوس كالتالي:

ادخل إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات.

الضغط على القائمة الرئيسية في اليمن.

النقر على رقم الجلوس.

اختيار الصف التاسع.

سجل اسم الطالب.

خطوات معرفة أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024

بنفس الخطوات السابقة يمكنكم معرفة أرقام جلوس الثانوي العام ولكن الإختلاف بعد الدخول على القائمة الرئيسية قم بتحديد أرقام جلوس الثانوي، ثم كتابة الإسم بالعربي رباعي وتأكد من صحة الحروف، الجدير بالذكر أن اختبارات الثانوية العامة اليمنية تبدأ في الثاني والعشرين من شهر يونيو 2024، على أن يعلن جدول الاختبارات قبل أسابيع من بدء أول أيام الإمتحانات.

المستندات المطلوبة قبل اختبارات الثانوية العامة اليمنية 2024

أعدت وزارة التعليم اليمنية عدة مستندات مطلوبة من أجل التسجيل في اختبار الثانوية العامة، تمثلت هذه الاختبارات في التالي (شهادة ميلاد الطالب، صورة مقاس 4*6، بطاقة الهوية، سداد الرسوم المطلوبة).