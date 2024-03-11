عبارات تهنئة بمناسبة رمضان 1445 / 2024 || أروع صور وبطاقات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

عبارات تهنئة بمناسبة رمضان 1445، قد حل على الأمة الإسلامية أعظم شهر في العام والذي يترقبه المسلمون في جميع أنحاء العالم من أجل تبادل عبارات تهنئة بمناسبة رمضان 1445 ليشرعوا في تلقى وارسال التهاني والعبارات الفريدة من نوعها حتى يتمكنوا من وصل الأرحام ونشر المحبة والمودة بين جميع المسلمين كافةً، فذلك الشهر الذي تتنزل فيه رحمة الله تعالى لتبعث الطمأنينة في النفوس وحثهم على تبادل التهاني والدعوات بغيةً في رضا الله وتعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية.

عبارات تهنئة بمناسبة رمضان 1445

بالأمس قد أعلنت العديد من الدول مطلع شهر رمضان الكريم والذي أدى إلى ارتفاع البحث عن عبارات تهنئة بمناسبة رمضان 1445، هذا الشهر الذي تعتبر بمثابة الفرصة الذهبية التي ينتهزها المسلمين في التضرع إلى الله وحثهم على صل الأرحام والتسامح مع الآخرين ابتغاء لله وأيضًا لنشر المحبة والسرور بينهم وذلك من خلال بعث التهاني والمباركات الذي يعزز من المودة والسلام، وإليكم أجمل عبارات التهاني المدرجة أدناه:

اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلاً يا رب العالمين، مبارك عليكم الشهر، كل عام وأنتم بألف خير.

بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن.

اللهم أهل شهر رمضان علينا بالخير والبركات، وأجعلهما فيه من الفائزين بعفوك ورضاك في الدنيا والآخرة، رمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

أعاده الله عليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.

كل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم الأيام بالخير وأنتم في تمام الصحة والعافية.

كل عام وأنتم بخير وزادكم إيماناً وجعلكم من المعتقين من النار في هذا الشهر الكريم.

مبارك عليكم الشهر، رمضان كريم.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا والشهر مبارك عليكم وعلينا.

أجمل التهاني للأقارب والأحباب بمناسبة رمضان