موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024 بالزيادة الجديدة ….وحقيقة تبكير موعد الصرف

مع تزايد عمليات البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم ، كما ترددت الأنباء عن صرف المعاش قبل الموعد المقرر لصرفة وهو اليوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة الذي سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024

حيث أعلنت الدكتورة “نيفين القباج” التي تشغل منصب وزيرة التضامن الإجتماعي أنه من المقرر أن يكون موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024، في نفس الميعاد الذي يتم صرفه شهرياً وهو يوم 25 مارس 2024، وأكدت “القباج” إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة التي أوصى بها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مطلع الشهر الماضي، بنسية 15% لإجمالي ما يقرب من 22 مليون مواطن مصري مستفيد من برنامج تكافل وكرامة .

طريقة حساب زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024

حيث يمكن لأي مواطن مستفيد من برنامج تكافل وكرامة أن يقوم بحساب الزيادة المقررة في شهر مارس 2024 ،من خلال اتباع الخطوات التالية …..

الزيادة المقررة لمعاش تكافل وكرامة هي 15%.

يُضرب قيمة المعاش الشهري في 1.15% ويتم صرفها مع معاش شهر مارس 202‪4.

وليصبح ناتج الضرب هو إجمالي المعاش بعد الزيادة والتي سيتم صرفها مع معاش شهر مارس المقبل.

جدول زيادة معاشات تكافل وكرامة في 2024