موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024 بالزيادة الجديدة ….وحقيقة تبكير موعد الصرف
موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024
مع تزايد عمليات البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم ، كما ترددت الأنباء عن صرف المعاش قبل الموعد المقرر لصرفة وهو اليوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة الذي سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..
موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024
حيث أعلنت الدكتورة “نيفين القباج” التي تشغل منصب وزيرة التضامن الإجتماعي أنه من المقرر أن يكون موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024، في نفس الميعاد الذي يتم صرفه شهرياً وهو يوم 25 مارس 2024، وأكدت “القباج” إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة التي أوصى بها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مطلع الشهر الماضي، بنسية 15% لإجمالي ما يقرب من 22 مليون مواطن مصري مستفيد من برنامج تكافل وكرامة .
طريقة حساب زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024
حيث يمكن لأي مواطن مستفيد من برنامج تكافل وكرامة أن يقوم بحساب الزيادة المقررة في شهر مارس 2024 ،من خلال اتباع الخطوات التالية …..
- الزيادة المقررة لمعاش تكافل وكرامة هي 15%.
- يُضرب قيمة المعاش الشهري في 1.15% ويتم صرفها مع معاش شهر مارس 2024.
- وليصبح ناتج الضرب هو إجمالي المعاش بعد الزيادة والتي سيتم صرفها مع معاش شهر مارس المقبل.
جدول زيادة معاشات تكافل وكرامة في 2024
- الأشخاص التي تتقاضى معاش بقيمة 450 يكون 517 بعد الزيادة.
- أما الأشخاص الذين يتقاضون 480 جنيه سوف يكون راتبهم 552 جنيه.
- الأشخاص الذين يتقاضون 500 جنيه يصبح راتبهم 575 جنيه.
- الأشخاص التي تتقاضي 550 جنيه سوف يكون راتبهم 632 جنيه.
- أما الأشخاص التي تتقاضى 580 جنيه يصبح راتبهم 667 جنيه.
- ومن يتقاضى 620 جنيه سوف يصبح راتبهم 713 جنيه.
- والأشخاص التي تتقاضى 650 جنيه سوف يصبح راتبهم 747 جنيه.