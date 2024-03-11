“الأرز يفاجئ الجميع” مفاجأة كبيرة في اسعار الأرز أول ايام رمضان… قومي خزني رز يست الكل..!!

تعتبر أسعار الأرز من بين أهم العوامل التي تؤثر على اقتصاديات العديد من الدول حول العالم، حيث يعتبر الأرز من أهم المحاصيل الزراعية التي يتم تداولها بكميات كبيرة يوميا، وفي هذا السياق، يلاحظ أنه بمجرد تغير أسعار الأرز يتأثر الكثير من الأشخاص، سواء كانوا مزارعين أو مستهلكين، تتأثر أسعار الأرز بالعديد من العوامل، منها العرض والطلب، وكذلك الأحوال الجوية والتغيرات السياسية والاقتصادية، ومن المهم متابعة هذه العوامل بشكل دوري لفهم كيفية تأثيرها على أسعار الأرز في السوق العالمية، لذلك في هذا المقال اليوم سوف نتعرف بالتفصيل عن اسعار الارز اليوم.

اسعار الارز

بعد القيام بالعديد من الاسئله حول أسعار طن الأرز والشعير اليوم، تبين لنا بوضوح أن هناك تأكيدات على وجود انخفاض في سعر طن الأرز يبلغ حتى 700 جنيه، وهذا خاصة بعد إعلان رئيس الغرفة التجارية عن توفر كميات كبيرة من الأرز بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك، وأشار إلى أنه خلال اجتماعه مع المسؤولين، تم التوافق على تخفيض أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز، لتسهيل الوصول إليها للمواطنين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

سعر الارز اليوم

هذا وقد تم تسجيل ارتفاع في أسعار الأرز، حيث وصل سعر الأرز الشعير، من النوع ذي الحبة الرفيعة، إلى 17100 جنيه للطن، في حين ارتفع سعر الأرز ذي الحبة العريضة إلى 18100 جنيه للطن، أما بالنسبة للأرز الأبيض البلدي، فقد بلغت أسعاره حوالي 29300 جنيه للطن، وفيما يتعلق بالأرز الرفيع ذو الحبة المكسورة، فقد سجلت الأسعار حوالي 28300 جنيه للطن.