هام وعاجل.. ما هي شروط القبول في الجيش الإماراتي للمواطنين وما هو العمر المطلوب في وزارة الدفاع؟

قامت وزارة الدفاع المتمثلة في الجيش الإماراتي بوضع العديد من الشروط للمواطنين الذين يرغبون في التقديم على التجنيد في دولة الإمارات، وذلك بسبب أن الجيش الإماراتي يعتبر خط الدفاع الأول في لجميع المواطنين، ولهذا سنتعرف على شروط التقديم في الجيش الإماراتي للمواطنين والعمر المطلوب للتقديم.

شروط القبول في الجيش الإماراتي للمواطنين

قامت وزارة الدفاع في دولة الإمارات بتحديد الشروط ليتم القبول في الجيش الإماراتي، وهذه الشروط تتمثل في:

يجب أن يكون المواطن المتقدم يتمتع بأخلاق جيدة وذو سيرة حسنة.

يجب أن يكون عمر المواطن المتقدم بين 18 إلى 30 عامًا.

يشترط أن يحصل المواطن المتقدم الموافق للالتحاق بالجيش الإماراتي من قِبل الجهات المختصة.

كما يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.

أيضًا يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

كما يجب إرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

يشترط أيضًا أن يكون المتقدم لائق بدنيًا.

ما العمر المطلوب للتقديم في وزارة الدفاع؟

لكي يتم قبول طلب التقديم في وزارة الدفاع في دولة الإمارات فلابد ألا يقل سن المواطن المتقدم عن 18 عامًا.

خطوات التسجيل في الجيش الإماراتي للمواطنين

أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات عن الخطوات المطلوبة ليتم التسجيل في الجيش الإماراتي، وهذه الخطوات هيك