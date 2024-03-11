عربي و دولي
هام وعاجل.. ما هي شروط القبول في الجيش الإماراتي للمواطنين وما هو العمر المطلوب في وزارة الدفاع؟
قامت وزارة الدفاع المتمثلة في الجيش الإماراتي بوضع العديد من الشروط للمواطنين الذين يرغبون في التقديم على التجنيد في دولة الإمارات، وذلك بسبب أن الجيش الإماراتي يعتبر خط الدفاع الأول في لجميع المواطنين، ولهذا سنتعرف على شروط التقديم في الجيش الإماراتي للمواطنين والعمر المطلوب للتقديم.
شروط القبول في الجيش الإماراتي للمواطنين
قامت وزارة الدفاع في دولة الإمارات بتحديد الشروط ليتم القبول في الجيش الإماراتي، وهذه الشروط تتمثل في:
- يجب أن يكون المواطن المتقدم يتمتع بأخلاق جيدة وذو سيرة حسنة.
- يجب أن يكون عمر المواطن المتقدم بين 18 إلى 30 عامًا.
- يشترط أن يحصل المواطن المتقدم الموافق للالتحاق بالجيش الإماراتي من قِبل الجهات المختصة.
- كما يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.
- أيضًا يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل.
- كما يجب إرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.
- يشترط أيضًا أن يكون المتقدم لائق بدنيًا.
ما العمر المطلوب للتقديم في وزارة الدفاع؟
لكي يتم قبول طلب التقديم في وزارة الدفاع في دولة الإمارات فلابد ألا يقل سن المواطن المتقدم عن 18 عامًا.
خطوات التسجيل في الجيش الإماراتي للمواطنين
أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات عن الخطوات المطلوبة ليتم التسجيل في الجيش الإماراتي، وهذه الخطوات هيك
- الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع في الإمارات.
- قيام المتقدم بالنقر على الوظائف الشاغرة.
- اختيار المتقدم الإعلان الوظيفي للتجنيد.
- قيام المتقدم بالاطلاع على جميع الشروط والمواعيد المتاحة.
- يتم النقر على الوظيفة المرادة.
- ثم يقوم المتقدم بتحديد وظيفة الجندي بالأمن العام.
- كما يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة موافق.
- كما يجب تسجيل جميع البيانات اللازمة.
- أيضًا يجب تدوين جميع بيانات المؤهل.
- سوف يتم إرسال رسالة عبر الهاتف بها رقم الطلب.