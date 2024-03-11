متاح الان mol.gov.om.. رابط التقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان 2024 عبر موقع وزارة العمل

نقدم لكم رابط التقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان، حيث أعلنت حكومة سلطنة عمان عن وظائف للعمل في الجيش كمساهمة منها في خفض معدلات البطالة، على أن يتم التجنيد في الجيش السلطاني وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط يجب استيفائها، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

رابط التقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان

يبحث الكثيرون عن رابط التقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان، حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:

سجل دخولك إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل من هنا .

اضغط بعد ذلك على أيقونة تسجيل الدخول.

أدخل كلمة المرور، والرقم المدني، ورمز الاستعلام حتى تتم عملية تسجيل الدخول.

اضغط على تبويب البحث عن وظيفة.

حدد نوع الوظيفة التي تريد التقدم إليها.

انقر على أيقونة التقديم، وسجل كافة البيانات التي تُطلب منك بدقة في الخانات المخصصة لها.

انقر في النهاية على إرسال الطلب.

شروط التقديم في العسكرية بسلطنة عمان

هناك عدة شروط يجب أن تنطبق على المتقدم حتى يتم قبوله في وظائف التجنيد في الجيش السلطاني، وهي على النحو التالي: