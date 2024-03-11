“دلع عيالك بيها”.. جبنالكم تردد قناة ماجد الجديد 2024 بجودة مرتفعه… نزلها وابسط الاولاد..!!

قناة ماجد للأطفال هي واحدة من القنوات التلفزيونية المفضلة لدى الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي تعليمي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم العقلية والابداعية، تأسست قناة ماجد في عام 2006 واستطاعت منذ ذلك الحين أن تكون واحدة من أبرز القنوات الرائدة في مجال البرامج الهادفة للأطفال، تردد قناة ماجد للأطفال يعتبر من بين أكثر الترددات المطلوبة والشهيرة بين الأسر في الوطن العربي، حيث يمكن الاستمتاع بالعديد من البرامج المميزة على مدار اليوم، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتحفيزهم على الاستمتاع بالتعلم بطريقة ممتعة ومشوقة.

قناة ماجد للاطفال

من بين البرامج الشهيرة التي تعرض على قناة ماجد للأطفال، أريد أن أكون و عالم المغامرات و كيف تصنع و حكايات ماجد وغيرها الكثير، تتميز هذه البرامج بالمحتوى الهادف والمسلي الذي يجذب انتباه الأطفال ويشجعهم على استكشاف عوالم جديدة وتطوير مهاراتهم العقلية والإبداعية، ومن خلال متابعة برامج قناة ماجد للأطفال، يمكن للأهل أن يضمنوا لأطفالهم تجربة تعليمية ممتعة ومفيدة، تساهم في تنمية شخصيتهم وبناء مهاراتهم اللازمة لمواجهة تحديات الحياة، إن البرامج التي تقدمها القناة تعتمد على المنهج التربوي الذي يهدف إلى تحفيز الأطفال على الابتكار والتعلم بطريقة شيقة ومبتكرة.

تردد قناة ماجد الجديد

عبر النايل سات

التردد: 11411.

الإستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

عبر العرب سات