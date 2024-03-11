رابط التسجيل في المكرمة الملكية الاردنية 2024 والشروط اللازمة takaful.naf.gov.jo

رابط التسجيل في المكرمة الملكية الاردنية 2024، مع حلول شهر رمضان الكريم بدأت عمليات البحث تتزايد عن خطوات التسجيل في المكرمة الملكية في الاردن والتي تسعى من خلالها الحكومة الأردنية على تقديم يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر الأردنية من محدودي الدخل والغير قادرين عل مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وتعد منحة الـ 100 دينار هي منحة سنوية يتم صرفها بتوجيهات الملك عبد الله الثاني مع حلول شهر رمضان المبارك من كل عام، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط التسجيل في المكرمة الملكية 2024…..

خطوات التسجيل في المكرمة الملكية الاردنية 2024

حيث أعلنت الحكومة الأردنية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في المكرمة الملكية الاردنية 2024، والحصول على الـ 100 دينار التي أعلن عنها الملك عبد الله الثاني …

زيارة الموقع الرسمي لصندوق المعونة الوطنية .

اضغط على تسجيل الدخول .

يجب إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

سوف تظهر أمامك استمارة الكترونية.

اكتب الاسم الرباعي والحالة الإجتماعية، ورقم الجوال والجنس.

ارفع الأوراق المطلوبة .

ثم اضغط على “ارسال”.

سوف يتم مراجعة الطلب وفي حالة الموافقة عليه سوف يتم ارسال رسالة نصية على البريد الالكتروني المسجل بموةعد صرف المكرمة.

شروط التسجيل في المكرمه الملكية الاردنية 2024