“هنا” كيفية الاستعلام عن وظائف البريد المصري 2024 عبر موقع الوظائف الحكومية

تم الإعلان من قبل البريد المصري عن حاجته لموظفين جدد يشغلون العديد من الوظائف المختلفة في العديد من المحافظات المختلفة، وقام العديد من الأشخاص بالاستعلام عن هذا الأمر ومتابعته، وقاموا بتجهيز جميع الأوراق المطلوبة للتقديم، وبعد ذلك قاموا بتقديم الورق في الوقت المحدد للتقديم، وكل ذلك رغبة منهم في الحصول على وظيفة حكومية مميزة، والآن يبحث المتقدمين عن موعد إعلان النتيجة ومعرفة النتيجة المبدئية لهذه الوظيفة ليعرفوا ما إذا كانوا مقبولين أم لا، وذلك لأن المقبولين هم الذين سيلحقون بالامتحانات الخاصة بهذه الوظائف، ونذكر لكم تفاصيل هذا الأمر من خلال المقال فتابعونا.

معلومات عن وظائف البريد

هي وظائف شاغرة اهتم بها العديد من الأشخاص وأقبلوا على التقديم بها، وهي لها مجموعة من الشروط وتحتاج إلى مجموعة من الأوراق، ونذكر لكم بعض المعلومات الخاصة بهذه الوظائف من خلال التالي:

تم الإعلان عن هذه المسابقة من قبل الجهاز المركزي للإدارة والإعلان.

وهذا الإعلان تم من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

مطلوب في هذه الوظائف مجموعة من المتخرجين من الجامعات.

بدأت عملية التقديم في يوم 18 من شهر يناير واستمرت لمدة أسبوعين.

تم مد مدة التقديم لفترة أخرى إلى أن وصلت المدة إلى شهر.

تم طرح رابط الاستعلام بعد ذلك على بوابة الوظائف الحكومية، وذلك لكي يعرف الأشخاص المتقدمين ماذا تم قبولهم في هذه الوظائف أم لا.

اما المقبولين فيجب عليهم أن يحضروا أنفسهم لإجراء الاختبارات في موعدها المحدد.

ويمكنك معرفة نتيجة الأوراق من خلال رابط محدد وهو https://jobs.caoa.gov.eg/.

سيتم الإعلان عن نتيجة المسابقة في مدة تتراوح من عشر أيام إلى خمسة وأربعين يوم بعد تقديم الأوراق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

نذكر لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد من خلال النقاط التالية: