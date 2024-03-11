“عيالك هياخدو زيت وسكر يمعلم” اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين… قوم ضيف عيالك عشان ياخدو تموين..!!

تحديد السن المطلوب لإضافة المواليد على بطاقة التموين هو موضوع يثير الكثير من الجدل في المجتمع، خاصة بعد فتح باب التقديم للحصول على بزيادة عقد التموين في الفترة الأخيرة، فبينما يرى البعض أنه يجب رفع الحد العمري لإضافة المواليد على بطاقة التموين لتحديث البيانات وتجنب الاحتيال، يرى آخرون أن هذا القرار يضر بالعديد من الأسر الفقيرة التي تعتمد على الدعم الحكومي، ولنفترض أن هناك عائلة تعيش في ظروف اقتصادية صعبة وتعتمد بشكل كبير على برنامج التموين لتوفير الحاجيات الأساسية لأفرادها، تمتلك هذه العائلة بطاقة تموين تتضمن بيانات شخصية لأفراد الأسرة والمواليد ولكن، بعد مرور فترة من الزمن، يصل طفل جديد إلى هذه العائلة، ويحتاج إلى إضافته على بطاقة التموين للحصول على الدعم اللازم له، وهنا تأتي مشكلة تحديد السن المطلوب لإضافة المواليد.

تحديد سن المواليد

يواجه العديد من الأفراد صعوبة في تحديد السن المناسب لإضافة المواليد على بطاقة التموين، فهل يتم اعتبار الطفل الجديد ذو حقوق مادية منذ يوم ولادته، أم يجب على الأسرة الانتظار حتى بلوغ الطفل سن معينة قبل إضافته على البطاقة، وإذا كان هناك سن محددة، فما هي هذه السن وبناء على أي معايير تم اختيارها، من الواضح أن تحديد السن المطلوب لإضافة المواليد على بطاقة التموين يتطلب دراسة دقيقة للوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستهدفة، فالهدف من برنامج التموين هو تأمين الحد الأدنى من احتياجات الأسر الضعيفة، وبالتالي يجب أن يتم تحديد السن المناسب بناء على احتياجات وظروف كل عائلة على حدة.

السن المطلوب لإضافة المواليد

تم الإعلان من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الضوابط المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين، وأيضا الفئة العمرية المطلوبة لهذا الغرض، حيث تم تحديد العمر المعترف به لضم الأطفال عند أربع سنوات على الأقل، لذلك، سنقدم لكم الشروط اللازمة للإضافة، إذا لم تتوافر هذه الشروط، لن يحصل المواطن على فرصة إضافة أبنائهم هذه الشروط تتضمن: