مشروب رمضاني بيحبه الجميع وسهل التحضير: مشروب الطاقة بالبلح واللبن هيرجعك نشيط في ثواني!

لاشك في أن مشروب البلح باللبن يعتبر من المشروبات الأساسية في وجودها على سفرتنا في شهر رمضان الكريم، وذلك يرجع إلي أهميته الغذائية الكبيرة فهو يحتوي علي العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم بعد فترة الصيام ليعوض الطاقة التي فقدها خلال يومه، ولذلك تبحث ربات المنزل عن طريقة عمل هذا المشروب المفيد لأفراد عائلتها، ولذلك سوف نقوم بعرض طريقة تحضير هذا المشروب في مقالنا اليوم.

المكونات اللازمة لتحضير مشروب الطاقة

نحتاج لعمل هذه المشروب الي مكونات بسيطة سهل تواجدها في أي بيت خلال الشهر الكريم وهي:

ثلاث اكواب من حليب.

كوبان من البلح.

معلقة صغيرة من الفانيلا.

سكر حسب التفضيل.

4 معالق جوز هند مبشور ناعم.

طريقة تحضير مشروب الطاقة

يمكن تحضير مشروب الطاقه المكون من الحليب والبلح بطريقة بسيطة تتبعها وسوف تحصلي على أحسن مشروب:

أولا: نقوم بتجهيز اللبن ونغليه ونتركه حتى يصبح بارداً.

ثانياً: ونجهز أيضاً البلح بعد اخراج النوى من داخله، ثم نقوم بغسله جيداً.

ثالثاً: بعد ذلك تأتي خطوة وضع الحليب بعدما أصبح بارداً والبلح، وبعد ذلك نضيف السكر ونقوم بالخلط جيداً لبضع دقائق.

رابعاً: بعد الانتهاء نقوم بتصفيته ونقوم بإضافة الفانيلا ونضعه في الثلاجة وعند التقديم نضيف مكسرات جوز الهند للتزيين قبل تقديمه وبالهنا والعافية.

فوائد مشروب الطاقة