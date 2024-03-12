ألحق سجل دلوقتي من هنا.. رابط تقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان 2024 عبر موقع وزارة العمل

قامت وزارة العمل بسلطنة عمان بإتاحة رابط تقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان، وكذلك قامت بالكشف عن فتح باب التجنيد لكل الضباط المرشحين الذين يحملون شهادة دبلوم التعليم العام بالإضافة إلى الجامعيين الحاملون للبكالوريوس لسنة 2024، وذلك بالتزامن مع الجيش السلطاني العماني وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح رابط التقديم والشروط اللازمة للتقديم أيضا.

رابط تقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان

وفرت وزارة العمل بسلطنة عمان رابط تقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان، الذي يمكن من خلاله التقديم بسهولة، ولكن لا بد من التنويه بأنه توجد مجموعة من الشروط التي تم تحديدها من جانب الوزارة التي لا بد من توافرها في المواطنين لكي يتم قبولهم بالتجنيد ومن بين هذه الشروط كل ما يلي:

ينبغي أن تكون الجنسية الخاصة بالمتقدم عمانية.

كما أنه لابد من النجاح في كل الفحوصات الطبية اللازمة، ولا بد من أن يكون مستوى الابصار عنده 6/6 بغير عمليات تصحيح النظر.

أن يكون طول المتقدم 165 سم كحد أدنى و185 سم كحد أقصى.

كذلك أنه لا بد من حسن السير والسلوك.

كما أنه لا بد من النجاح في فحص الخاص باللياقة البدنية.

عدم الحكم على المتقدم بأية قضية تخل بالشرف.

المستندات المطلوبة للتقديم في التجنيد بالجيش السلطاني

من الممكن التقديم الآن في تجنيد الجيش السلطاني بسهولة من خلال إحضار المستندات التالية:

صورة من المؤهل الدراسي مشتمل على الدرجات بالتفصيل.

صورة من البطاقة الشخصية مفعولها ساري.

صورة من السيرة الذاتية.

شروط التقديم على وظائف الحرس السلطاني

كما بدأ استلام طلبات التجنيد في مواقع الحرس السلطاني العماني للرجال يوم الاثنين 10 أكتوبر وسيستمر حتى يوم السبت 15 أكتوبر. كانت الشروط الرئيسية على النحو التالي.