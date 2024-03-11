“ياترى مين” ضيف الحلقة الاولى من برنامج رامز جاب من الاخر رمضان 2024

يهتم عدد كبير من المشاهدين بالتعرف على ضيف الحلقة الاولى من برنامج رامز جاب من الاخر، الذي من المقرر عرضه مساء اليوم الموافق 11 مارس 2024،حيث يحظى هذا البرنامج على متابعة عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، ذلك لما فيه من مشاهد مشوقة ومثيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على ضيف الحلقة الأولى من برنامج رامز جاب من الآخر…..

ضيف الحلقة الاولى من برنامج رامز جاب من الاخر

وعن ضيف الحلقة الاولى من برنامج رامز جاب من الاخر، فقد نشرت قناة mbc مصر البرومو التشويقي لبرنامج رامز جلال 2024، والذي ظهر فيه عدد كبيرل من نجوم الفن والدراما وكرة القدم والشخصيات العامة، وكالعادة يبدأ الفنان رامز جلال البرنامج بمساعدة أحد من الإعلاميين حتى لا يكتشف أمره ، ويبدأ الضيف في تصوير الحلقة في كل هدوء وارتياحية إلا أنه يفاجئ بتعرضه للكثير من المواقف الغير طبيعية، وفجأة يظهر رامز جلال لضيوفه .

موعد عرض برنامج رامز جاب من الآخر رمضان 2024

يُعرض برنامج رامز جلال يومياً في شهر رمضان على قناة mbc مصر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، كما يمكنكم متشاهدة جميع حلقات البرنامج بعد عرضه على شاشة التلفاز على منصة شاهد .

تردد قناة ام بي سي مصر الجديد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

ضحايا رامز جاب من الآخر 2024