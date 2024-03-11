فرصة من ذهب.. موعد سحب مسابقة الحلم في رمضان 2024

أعلن مصطفى الاغا عن مفاجأة سحب مسابقة الحلم في رمضان، وقام فريق البرنامج بعرض جذاب للمشاركين من جميع البلدان العربية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وتعتبر هذه الهدية المفاجئة من قناة MBC Dream هدية إضافية بالكامل، ولا علاقة لها بالجوائز الرسمية لبرنامج الحلم، سواء كانت جائزة قيمتها 100.000 دولار أمريكي أو جائزة الجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار أمريكي أو الجائزة الأسبوعية للتطبيق، سيتم سحب الجائزة في اليوم العاشر من شهر رمضان،ويبحث الكثير من المتابعين عن رابط وأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم؟ وما هي الجوائز المتوقعة وتواريخ السحب في مسابقة الحلم رمضان 2024٤؟ وفي هذا المقال سنشرح كيفية المشاركة في السحب قبل انتهاء الوقت المحدد للمشاركة فيها، لذا يرجي متابعتنا.

موعد سحب مسابقة الحلم في رمضان 2024

أعلن المذيع مصطفى الأغا، الذي يقدم برنامج الحلم على شاشات قنوات ام بي سي العراق، عن مفاجأة لكل المتسابقين وهي أنهم سيتمكنون لأول مرة من المشاركة مجاناً في سحب جائزة شهرية قيمتها 100,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى سحب على جائزة تتضمن 2 كيلو من الذهب، وسيدرج اسمك أيضًا في سحب الجائزة البالغة مليون دولار أمريكي مجانًا، ويمكنك الاشتراك من اليوم وحتى 21 مارس 2024، اكتب قائمة أحلامك، وتوقع المزيد من المفاجآت والفرص الحصرية.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2024

لا بد من إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “دريم” إلى الرقم المخصص لبلدك في جميع الدول العربية قبل يوم 21 مارس للفوز بجائزة رمضان الحصرية في مسابقة الحلم 2024 والتي تتضمن 2 كيلو ذهب، يمكنك زيادة فرصك في الفوز عن طريق الإجابة على مزيد من الأسئلة، وسيتم سحب الجائزة الشهرية التي قيمتها 100.000 دولار أمريكي في اليوم المخصص، وهو الخميس الأول من كل شهر ميلادي، مباشرة على الهواء للجميع.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك في سحب جوائز مسابقة الحلم في رمضان 2024 عبر الاتصال بالأرقام التالية:

دولة البحرين عبر الرقم 94000 دولة الإمارات 6070 دولة العراق 2770 جمهورية مصر العربية 95450 السعودية على رقم 755505 شركة زين الأردن 98880

مواعيد سحب مسابقة الحلم علي مدار السنة

يتم سحب الجوائز الثلاثة في مسابقة الحلم طوال السنة في الأوقات التالية..