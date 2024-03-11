“للمسافر بالقطار” إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024

يعد القطار وسيلة مواصلات رئيسية تستخدمها الجماهير في مصر، حيث يعتمد عليه العديد من المواطنين للتنقل بين مختلف المحافظات، خلال شهر رمضان المبارك، وفي إطار تيسير وتنظيم هذه الرحلات المهمة خلال الشهر الفضيل، قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بإصدار تعديلات على مواعيد بعض القطارات لتلبية احتياجات المسافرين.

تعديل مواعيد القطارات

قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة

يتم تعديل موعد قيام القطار من محطة القاهرة، حيث يغادر الساعة 3:20 مساءً بدلاً من الساعة 5:10 مساءً.

يصل إلى محطة المنصورة في تمام الساعة 5:40 مساءً.

قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية

يتم تعديل موعد قيام القطار من محطة القاهرة، حيث يغادر الساعة 8:00 مساءً بدلاً من الساعة 7:00 مساءً.

يصل إلى محطة الإسكندرية في تمام الساعة 10:30 مساءً.

قطار 2026 تالجو الإسكندرية / القاهرة

يتم تعديل موعد قيام القطار من محطة الإسكندرية، حيث يغادر الساعة 7:45 مساءً بدلاً من الساعة 6:50 مساءً.

يصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 10:15 مساءً.

قطار 959 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسماعيلية

يتم تعديل موعد قيام القطار من محطة القاهرة، حيث يغادر الساعة 6:45 مساءً بدلاً من الساعة 7:50 مساءً.

يصل إلى محطة الإسماعيلية في تمام الساعة 9:45 مساءً.

قطار 63 ركاب طنطا / المنصورة

يتم تعديل موعد قيام القطار من محطة طنطا، حيث يغادر الساعة 3:55 مساءً بدلاً من الساعة 3:35 مساءً.

يصل إلى محطة المنصورة في تمام الساعة 5:25 مساءً.

تعديل مواعيد القطارات الأخرى

يتم أيضا تعديل مواعيد قطارات أخرى مثل القطار رقم 586 ثالثة مكيفة الإسكندرية / المنصورة

والقطار رقم 157 تهوية ديناميكية الأقصر / الإسكندرية

والقطار رقم 32 تهوية ديناميكية الإسكندرية / القاهرة.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر وقف قطار رقم 3017 ثالثة مكيفة على خط القاهرة – المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع خلال شهر رمضان.

تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الهيئة القومية للسكك الحديدية في توفير خدمة نقل مريحة وسلسة للمسافرين خلال شهر رمضان المبارك، وبنهاية هذا الشهر الفضيل، ستعود جميع القطارات إلى مواعيدها العادية لتلبية احتياجات المسافرين بشكل مستمر.