قمر الدين بكام النهاردة؟!.. تعرف على أسعار ياميش ومكسرات رمضان 2024

يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة للتقرب إلى الله وطلب المغفرة والرضا منه سبحانه وتعالى ولكن في نفس الوقت هو فرصة لتجمع الأهل والأصدقاء ومشاركة لحظات روحانية ورمضانية جميلة والاحتفاظ بذكريات لا تنسى خلال شهر رمضان المبارك ومن الأصناف الرمضانية التي تحرص الكثير من الاسر على شرائها حتى وإن ارتفع سعرها هي ياميش رمضان والمكسرات المختلفة فهي عادة ترافق الشهر الفضيل ويحرص الكثيرون على أن لا تنقطع.

الياميش والمكسرات لحظات من التقاليد الشرقية

يتألف الياميش من الزبيب، وقمر الدين، والتين المجفف، والقرصيا، وجوز الهند، وتأتي بأشكال وأحجام متعددة لتلبي مختلف الأذواق والاحتياجات.

لا يكتمل طعم الياميش إلا بتواجد المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية، فتضيف لها نكهة فريدة وقيمة غذائية ممتازة.

تضاف المكسرات مثل الفستق، واللوز، والجوز، والبندق، والفول السوداني إلى الياميش وتقدم على المائدة الرمضانية، حيث تساهم في تعزيز الصحة وتعويض الجسم عن الطاقة المفقودة خلال ساعات الصيام.

أسعار ياميش رمضان

تم ارتفاع سعر الزبيب الإيراني من 120 جنيه إلى 220 جنيه، وسعر المشمشية يتراوح بين 320 و420 جنيهًا.

أما قمر الدين السوري فيبدأ من 50 جنيهًا ويصل إلى 100 جنيه، بينما جوز الهند يتراوح سعره من 120 إلى 200 جنيه.

بالنسبة للياميش، فقد ارتفعت أسعاره بنسبة 80٪، ومع ذلك لا تزال أقل مقارنة بالعام الماضي .

أما بالنسبة للمكسرات، فزاد سعر اللوز والبندق مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل سعر اللوز إلى 520 جنيهاً والبندق إلى 620 جنيهاً.

وأخيرًا، يبلغ سعر الكاجو 750 جنيهًا بينما يصل سعر الفستق إلى 650 جنيهاً، وهما الأغلى مقارنة بالعام الماضي.

فوائد صحية وغذائية للياميش