“مين يا ترى” ضيف رامز جلال 2024 الحلقة الأولى رمضان.. رامز جاب من الآخر على mbc مصر

يبدأ اليوم عرض حلقات مقالب رامز جلال التي يتابعها الكثيرون في العالم العربي خلال شهر رمضان المبارك، ويثير فضولهم معرفة ضيف رامز جلال في الحلقة الأولى، لذا سنتعرف في مقالنا التالي على أبرز التسريبات حول ضيف رامز جلال الليلة في حلقته الأولى.

تسريبات ضيف رامز جلال جاب من الآخر

ينتشر الكثير من التسريبات قبل عرض الحلقة الخاصة ببرنامج رامز جلال بعدة ساعات وحتى الآن لم يتم تسريب الضيف الأول في البرنامج، وسوف نقوم بتحديث المقال حال تسريب معلومات حول الضيف، وفي برنامج رامز جلال جاب من الآخر 2024 يقوم رامز بجمع اثنين من النجوم بينهما خلاف، ليبدأ بعدها رامز في تنفيذ المقلب فيهم.

قائمة ضحايا رامز جلال جاب من الآخر 2024

إليكم فيما يلي قائمة ضحايا برنامج المقالب الشهير رامز جلال في برنامج الذي يبث في رمضان 2024:

سمية الخشاب.

نجلاء بدر.

محمد عبد المنعم.

نسرين أمين.

علي البليهي.

ميرهان حسين.

باسم سمرة.

أحمد السقا.

محمد لطفي.

مي عمر.

حسن شاكوش.

حمدي المرغني.

هدى المفتي.

انتصار.

محمد عبد المنعم.

أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك سابقاً.

محمد شاهين.

يسرا اللوزي.

أحمد فهمي

حمادة هلال.

أيتن عامر.

أحمد مالك.

محمد رياض.

باميلا الكيك.

عبد الناصر زيدان.

عمرو يوسف.

إمام عاشور.

محمود كهربا.

غادة إبراهيم.

موعد الحلقة

يذاع برنامج رامز جلال بعد الأفطار مباشرة خلال شهر رمضان المبارك وذلك على عدة قنوات من بينها قناة mbc مصر في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية، بالإضافة إلى منصة شاهد.