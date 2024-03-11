“هشه زي الجاهزة ومش هتاخد وقت” اعملى عجينة السمبوسة في البيت ومش هتشتريها تاني

تعتبر السمبوسة من وجبات الفطور والغداء والعشاء الشهية والتي تنال اعجاب الكثيرين، ويريد الجميع التعرف على كيفية تحضير عجينة السمبوسة الأصلية الخاصة بها، وتستخدم السمبوسة في عمل حشوات مختلفة سواء كانت حلو او حادق و سنتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة فى المنزل بكل الخطوات والمكونات اللازمة في السطور الآتية.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

عجينة السمبوسة هي أساس الحصول علي سمبوسة لذيذة ومقرمشة، لذلك هذه تفاصيل طريقة تحضير عجينة سمبوسة مثل المحلات بالضبط.

المكونات:

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة من النشأ.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتى.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب ماء.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة

عند تجهيز مكونات عجينة السمبوسة اتبعي الخطوات الآتية:

قومى بخلط الدقيق مع النشا في وعاء واسع.

ثم نضيف الزيت والملح والماء، ثم نعجن جيدا حتى تتكون عجينة قابلة للتشكيل طرية القوام.

تقومي بتغطية العجينة واتركيها لترتاح لمدة حوالي 20 دقيقة.

ثم نقسم العجينة دوائر ونفردها بالنشابة ونحشيها بالحشوة المفضلة التي ترغب بها.

يجب التأكد من استخدام كمية مناسبة من الماء الدافئ للحصول على عجينة طرية وسهلة التشكيل.

قم بفتح القطع الصغيرة من العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتي يتم تجنب الالتصاق بالسطح.

يمكنك تحضير عجينة السمبوسة وتخزينها في الثلاجة لاستخدامها في أي وقت تريد.

نصائح هامة عند إعداد عجينة السمبوسة

لا تريح العجين بعد الانتهاء من عجنه، ابدأ في تقطيع العجين مباشرة.

ساوى بين وزن كرات العجين المقطعة وحجم الصينية المستخدمة.

الحرص على عدم تخطي العجين حجم الصينية حتى لا يجف ويلتصق بها.

يجب فصل شرائح السمبوسك وهي ساخنة على الفور.

الفرد الواحد يحتاج 5 أو 4 كرات عجين فقط لا غير.

يجب عدم الإكثار من نثر الطحين أثناء فرد العجين.

كيفية إعداد عجينة السمبوسك السوري

يوجد اختلاف في طريقة عمل عجينة السمبوسة السوري في بعض الخطوات بسبب مزج السوريين البيكينج باودر مع الطحين والزيت والملح لأنه يجعل السمبوسك تكون مقرمشة ومذاقها لذيذ، لذلك كل ما عليك هو مزج المكونات مع بعضها البعض وتقومي بعجنها لحوالي 10 دقائق وتزويدها بالماء تدريجيًا، حتى يتماسك العجين ثم يترك ليهدأ ساعتين وبعدها يمكنك تشكيله كما تريد وحشوة الجبن أو اللحم أو الخضروات التى ترغبي بها.