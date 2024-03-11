لو سنك أو داخل على الستينيات.. هتاخد فلوس بالكوم أكثر من 170 ألف جنيه .. مد سن المعاش ل 65 وزيادة مكافأة نهاية الخدمة لكل موظفين الدولة في هذا الموعد

وفقًا للقانون الجديد للعمل، تم الإعلان رسميًا عن تمديد سن المعاش إلى 65 عامًا من قبل وزارة التأمينات والمعاشات، والذي وافق عليه مجلس النواب في الدور السابق لتخفيف الضغط المالي على المتقاعدين، يعتبر هذا القرار إيجابيًا للدولة، حيث يمتلك المعنيون خبرات مهنية ثرية في مجال عملهم، التي تعد ضرورية للوزارة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم استمرار الموظفين في وظائفهم في تقليل الحاجة إلى التوظيف والبحث عن موظفين جدد يمتلكون نفس الخبرة.

المستفيدين من مكافأة نهاية الخدمة والحصول على المعاش

بناءً على التعديلات الجديدة في قانون التأمينات، تم تمديد سن التقاعد إلى 65 عامًا، وذلك بسبب زيادة الطلب على العمل بعد التقاعد من قبل الموظفين، الذين يسعون لتحسين مستوى معيشتهم، هذا الأمر أدى إلى إقرار قانون جديد للمعاش ينص على تمديد سن التقاعد وفقًا لجدول المعاشات، يتم خروج مواليد 1 يوليو 1971 على المعاش في يوليو 2032 عند بلوغهم 61 عامًا، ومواليد 1 يوليو 1972 يخرجون عند بلوغهم 62 عامًا في يوليو 2034، وهكذا، حتى يتم خروج مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدهم في يوليو 2040 عند بلوغهم 65 عامًا.

هتاخد أكتر من 170 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة 2024

تقتضي قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات زيادة مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للأجر الشهري لكل سنة عمل، حيث يتم تقديم مبلغ يعادل أجر شهر لكل سنة قضاها الموظف في الخدمة، يتم تحديد قيمة هذه المكافأة وفقًا لسياسات ولوائح تحددها الحكومة، مع مراعاة مدة الوظيفة، وعدد سنوات الخدمة، وراتب الموظف، يهدف هذا القرار إلى تحسين شروط العمل ورعاية الموظفين من قبل الحكومة، وتحسين أوضاعهم المادية بعد التقاعد.

مد سن المعاش الجديد إلي 65

تسعى الحكومة المصرية إلى توحيد سن التقاعد لجميع العاملين في القطاع الحكومي، حيث تمت مناقشة قرار تمديد سن التقاعد إلى 65 عامًا، وتم الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة، من المقرر تنفيذ هذا القرار تدريجياً اعتبارًا من عام 2032، تأتي هذه الخطوة لصالح الموظفين، حيث تسعى الحكومة جاهدة إلى توفير حياة مستقرة وتحسين مستوى معيشتهم، امتنانًا من الحكومة لتفانيهم وإخلاصهم في العمل.