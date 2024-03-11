إليكم تعديلات مواعيد مترو الأنفاق في شهر رمضان 2024

يعتبر النقل العام أحد العوامل الحيوية لتيسير الحركة داخل المدن الحديثة، حيث يلعب مترو الأنفاق دورًا بارزا في تسهيل حركة السكان وتوفير وسيلة نقل فعالة وآمنة وفي هذا السياق، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 2024، قررت وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق إدخال تعديلات على مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى، بهدف تلبية احتياجات المسافرين وتوفير خدمة متميزة خلال الشهر الفضيل.

تفاصيل التعديلات في مواعيد مترو الأنفاق

مترو الأنفاق – الخط الأول (حلوان – المرج الجديدة)

بداية ساعات التشغيل: تم تعديل بداية ساعات التشغيل لتصبح الساعة 5:15 صباحا، مما يسهل وصول الركاب الذين يرغبون في القيام بأنشطتهم اليومية قبل بدء فترة الصيام، ويتوافق هذا التوقيت مع احتياجات العمال الذين يعملون في النوبات الصباحية.

نهاية ساعات التشغيل: تم تمديد ساعات التشغيل حتى الساعة 1:00 صباحا بعد منتصف الليل، مما يتيح للركاب فرصة أكبر للعودة إلى منازلهم لتناول وجبة السحور مع العائلة ولأداء العبادات الليلية.

مترو الأنفاق – الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب)

بداية ساعات التشغيل: يبدأ التشغيل في هذا الخط أيضا عند الساعة 5:15 صباحا، لتوفير فترة كافية للركاب للوصول إلى وجهاتهم المختلفة قبل بداية النهار.

نهاية ساعات التشغيل: وبالمثل، تمديد ساعات التشغيل حتى الساعة 1:00 صباحا بعد منتصف الليل، لضمان عودة الركاب بأمان إلى منازلهم في أوقات متأخرة من الليل.

مترو الأنفاق – الخط الثالث (عدلي منصور – محور روض الفرج)

بداية ساعات التشغيل: يتم تأخير بداية ساعات التشغيل في هذا الخط حتى الساعة 7:15 صباحا، مما يتيح للركاب الذين يقومون بأنشطتهم الصباحية الوصول إلى محطات العمل بأوقات مناسبة.

نهاية ساعات التشغيل: وتمديد ساعات التشغيل حتى الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل، لتوفير خدمة مستمرة للمسافرين على مدار اليوم.

القطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون والثقافة – عدلي منصور)

بداية ساعات التشغيل: تبدأ خدمة القطار الكهربائي الخفيف في هذا الخط في الساعة 6:00 صباحا، لتلبية احتياجات الركاب في الساعات الأولى من الصباح.

نهاية ساعات التشغيل: تنتهي ساعات التشغيل عند الساعة 00:00 منتصف الليل، مما يتيح للمسافرين العودة إلى منازلهم قبل منتصف الليل.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وتجسد هذه الخطوة التزام الحكومية بتوفير خدمة نقل عالية الجودة وتحسين تجربة النقل العام للمواطنين في مصر.