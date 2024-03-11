“كشوفات رمضان 2024” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

يترقب عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، التي تعد من أهم برنامج الدهم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وكانت وزارة العمل العراقية أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية .

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وقد أشار مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية أن الوزارة كشفت عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، حيث أكد “الأسدي” وزير العمل والشؤون الإجتماعية أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، إلا أنه لم يتم الموافقة إلا على الأشخاص التي انطبقت عليهم شروط الصرف وهي:

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية 2024

أن يكون المتقدم من أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام للرجال.

ألا يقل سن المتقدمات عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024