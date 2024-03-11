100 جنيه زيادة على بطاقة التموين.. سعر السلع التموينية الجديدة 2024 لشهر مارس وحقيقة الزيادة والموعد النهائي للصرف

سعر السلع التموينية الجديدة 2024، بعد تعويم الجنيه المصري وارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق المحلية، يتطلع المواطنون إلى معرفة الأسعار الجديدة للسلع التموينية خلال شهر مارس من العام 2024، كما انتشرت أخبار عن زيادة نقدية على البطاقات التموينية بقيمة 100 جنيه، مما دفع وزارة التموين إلى إصدار بيان لتوضيح الموقف حيال هذه الأخبار.

سعر السلع التموينية الجديدة 2024 لشهر مارس

تم الإعلان عن أسعار المنتجات والسلع التموينية لشهر مارس من قبل وزارة التموين، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

كيلو السكر يصل سعره إلى 12.60 جنيه.

زجاجة الزيت بسعة 800 مللي يصل سعرها إلى 30 جنيه.

عبوة مرقة الدجاج تبلغ سعرها 6 جنيهات.

كيس المكرونة بوزن 800 جرام يبلغ سعره 14.00 جنيه.

كيس المكرونة بوزن 400 جرام يبلغ سعره 7 جنيهات.

نصف كيلو من العدس يبلغ سعره 21 جنيه.

نصف كيلو من الفول يصل سعره إلى 9 جنيهات.

كيلو الدقيق يصل سعره إلى 18 جنيه.

نصف كيلو من العدس المجروش يصل سعره إلى 21 جنيه.

حقيقة زيادة 100 جنيه على السلع التموينية حقيقة

في الفترة الأخيرة، انتشرت شائعات بين المواطنين حول زيادة قدرها 100 جنيه على السلع التموينية، وهو الأمر الذي أثار فضولهم، أعلنت وزارة التموين أنها قامت بإضافة دعم بقيمة 100 جنيه على البطاقات التموينية، مما يرفع المبلغ النقدي المخصص للدعم إلى 127 مليار جنيه سنويا، يُخصص جزء كبير من هذا المبلغ لتوفير الخبز المدعم بقيمة تصل إلى 90 مليار جنيه، بينما يُخصص الباقي لتوفير باقي السلع التموينية المدعمة للمواطنين، جاءت هذه التصريحات من السيد الأستاذ الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين المصرية.

المواعيد النهائية لصرف السلع والمواد الغذائية التموينية

وزارة التموين أكدت الجدول الزمني الرسمي لبدء توزيع السلع التموينية كما يلي: