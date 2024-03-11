التربية الوطنية تُصدر رزنامة العطل المدرسية في الجزائر 2024 للعام الدراسي الحالي “عُطلة قادمة بعد أيام”

طلاب وطالبات الجزائر يبحثون في الوقت الحالي عن قائمة العطل المدرسية في الجزائر 2024، حيث هم على مقربة من عطلة الربيع، ثم بعدها تأتي العطلة الصيفية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم قائمة بالعطل القادمة والتي من بينها العطلة الربيعة والتي ستأتي بعد أيام قليلة من الآن، تابعوا معنا.

رزنامة العطل المدرسية في الجزائر 2024

صدر بيان عن وزارة التربية الوطنية في وقت سابق، وبه وضح رزنامة العُطل المدرسية للسنة الدراسية الحالية 2023-2024، وجاءت أربع عطل رسمية تم تحديدها ببداية العام الدراسي، وتأتي القائمة وفقًا لبيان التربية الرسمي على النحو التالي:

عطلة الخريف

وهي أولى العُطل الرسمية التي يحصل عليها الطلاب والطالبات من جميع المناطق الجزائرية، وقد بدئت بالفعل من مساء يوم الثلاثاء العام الماضي 2023، حيث الثلاثاء 31 من أكتوبر لعام 2023، واستمرت إلى صباح يوم الأحد الموافق 5 من شهر نوفمبر لعام 2023 صباحًا.

عطلة الشتاء

وهي العطلة الثانية في العام الذي يحصل عليها المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وهي تبدأ من مساء الخميس الموافق يوم 21 من شهر ديسمبر لعام 2023، وقد استمرت لتنتهي مع صباح يوم الأحد الموافق 7 جانفي لعام 2024.

عطلة الربيع

وهي العُطلة الثالثة في العام الدراسي الحالي 2023-2024، وتأتي بعد أيام من الآن، وتكون أيضًا في جميع المناطق، حيث تبدأ من مساء الخميس المقبل الموافق 21 من شهر مارس من عام 2024، ومستمرة إلى الأحد صباحًا الموافق 7 من أفريل لعام 2024.

عطلة الصيف

وهي العطلة الأخيرة في العام الدراسي، وهي تبدأ في جميع المناطق من مساء الخميس الموافق الرابع لشهر جوليه لعام 2024، بينما العطلة للسادة الإداريين على حسب العمليات الدراسية، حيث العطلة حسب المناطق كالتالي: