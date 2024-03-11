موعد الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على قناة ON TV

يعتبر مسلسل الكبير اوي من أهم المسلسلات التي يعشقها الكثير من المتابعين وينتظرون قدوم شهر رمضان لمتابعة أحداثه، وتزايد البحث بشكل كبير عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي، وقد امتلكت قناة ON TV حقوق عرض المسلسل، وقد قامت القناة بالإعلان عن مواعيد عرض المسلسل خلال شهر رمضان المبارك، وهذا ما سنقوم بتوضيحه من خلال مقالنا اليوم.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي

يتم عرض أولى حلقات الجزء الأول من مسلسل الكبير اوي اليوم الأثنين الأول من رمضان وذلك عقب أذان المغرب على قناة ON TV أي في تمام الساعة 06:05 مساء، وتكون الإعادة الساعة الثالثة مساءً والساعة الثالثة صباحاً.

تردد قناة ON TV

تعتبر قناة أون تي في من أهم القنوات الفضائية الموجودة في الوطن العربي وتهتم القناة خلال شهر رمضان بعرض أفضل المسلسلات والبرامج، ويمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات الآتية:

التردد: 10853.

القمر الصناعي: النايل سات.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أبطال الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، وكان من بينهم:

أحمد مكي.

محمد سلام.

رحمة احمد.

بيومي فؤاد.

هشام إسماعيل.

ليلى عز العرب.

مصطفى غريب.

مصطفى أبوسريع.

تأليف مصطفى صقر.

إخراج أحمد الجندي.

أحداث مسلسل الكبير اوي

تدور أحداث الجزء الثامن حول سرقة حزلقوم لأحد البنوك، ومن بعدها يحاول الفرار، كما تحتفل قرية المزاريطة بعيد الهالوين، وتتابع الأحداث والتغيرات خلال حلقات المسلسل بشكل درامي كوميدي.