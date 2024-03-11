“التطوع هيفتح امتا!” موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 + الشروط + الأوراق اللازمة للالتحاق بالمعهد

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024، طرحت وزارة الدفاع المصرية موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والذي أتى بالتزامن مع طموح الشباب الجاد والخريجين رغبةً في التعيين بالقوات المسلحة بالوظائف والمناصب العسكرية، ونظير تطلعات المواطنين حول الاستعلام عن الموعد الرسمي والشروط الواجب الاطلاع عليه قبل المبادرة بالالتحاق بمعهد ضباط الصف التابع للقوات المسلحة المصرية، فهذا الذي سنوافيكم به خلال السطور القادمة من هذا المقال.

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024

حددت وزارة الدفاع المصرية موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 ليتمكنوا من التعيين بالوظائف العسكرية التي تمتاز بالعديد من المميزات كتقاضي راتب شهري ثابت مع وجود حوافز ومكافأة وترقيات وأيضًا تقاضي رواتب معيشية حيال التقاعد عن العمل، وحددت الوزارة موعد نهاية شهر مارس الحالي 2024 أو بداية شهر أبريل 2024 كموعد لتلقي طلبات المقبلين على التطوع في الجيش المصري.

شروط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024

قامت وازرة الدفاع بتحديد مجموعة من الشروط من أجل تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والتي تأتي على النحو الآتي:-

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أب وأم مصريين. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عام والسن الأقصى للتقديم هو 25 عام. يجب أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات الرياضية أو الطبية.

المستندات المطلوبة للالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين 2024

يمكنكم التعرف على المستندات المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024 التي تم تحديدها من جانب وزارة الدفاع المصرية كالآتي:-