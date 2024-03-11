منحة رمضان وصلت 1000 جنية لكل واحد.. التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وشروط الحصول عليها.. لو سنك 18 وما بعد تقدر تسجل ولكن احذر

منحة العمالة الغير منتظمة، تم الإعلان عن تحديد موعد لصرف منحة العمالة الغير منتظمة بشكل استثنائي، وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية الضرورية لتأسيس صندوق إغاثة الطوارئ للعمالة، من المقرر أن يتم صرف المساعدات مباشرة بعد تفعيل الصندوق، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الأسابيع القليلة المقبلة.

كل واحد 1000 جنيه وفقا إلي منحة العمالة الغير منتظمة

سيتم الإعلان قريبًا عن توزيع المنحة الدفعة السابعة، التي تبلغ قيمتها ألف جنيه مصري، على دفعتين قيمة كل منهما خمسمائة جنيه، وذلك على مدار شهرين في جميع أنحاء مصر، سيتم فحص جميع الطلبات وفرزها لتحديد المستحقين للمنحة، ومن ثم سيتم صرفها من خلال البريد المصري أو ماكينات الصراف الآلي بموجب الشروط المطلوبة.

طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

فتحت وزارة القوى العاملة باب التقديم الإلكتروني للمنحة، حيث يمكنك التسجيل بسهولة عبر الخطوات التالية.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

اختيار علامة التبويب المخصصة لـ “العمالة غير المنتظمة”

إدخال جميع البيانات المطلوبة والضرورية.

تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

اتباع الإرشادات المدرجة على الموقع.

النقر على زر “التالي”.

اختيار الخيار “التسجيل”.

شروط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة

أصدرت وزارة القوى العاملة مجموعة من الشروط للتقديم والتسجيل في المنحة، وتتضمن الشروط التالية: