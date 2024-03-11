موعد مسلسل العتاولة للفنان أحمد السقا رمضان 2024 توقيت عرض الحلقة الأولى العتاولة اليوم والقنوات الناقلة

تصدر موعد مسلسل العتاولة محركات البحث الاجتماعي جوجل الذي سيكون من بطولة أحمد السقا والفنانة زينة، حيث من المتوقع عرضه اليوم الموافق الاتنين غرة من رمضان، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا لامثيل له حيث يكون منافسًا قويًا على لقب أفضل مسلسل خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لأن أعمال الفنان أحمد السقا دائمًا مميزة بالإثارة والتشويق والمتعة، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن هذا المسلسل إلى جانب ذكر القنوات الناقلة له.

موعد مسلسل العتاولة

سيتم إذاعة هذا المسلسل على قنوات ام بي سي، وستكون موعد مسلسل العتاولة الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والأردن،و الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والعراق، سوريا، لبنان، و الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيتم إعادة عرض مسلسل “العتاولة” على النحو التالي:

الساعة الثانية ظهرًا على MBC 2.

الساعة الثالثة عصرًا على MBC مصر 1.

ويمكن للمشاهدين من خلال هذه المواعيد متابعة مسلسل “العتاولة” بسهولة وفقا للتوقيت المحلي لبلدهم، سواء كانوا في مصر أو في دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط.

القنوات الناقلة مسلسل العتاولة

وبعد أن استعرضنا كافة التفاصيل موعد مسلسل العتاولة، لا بد الإشارة إلى القنوات الناقلة له حيث أعلنت قناة MBC مصر أكدت أنها تملك كافة حقوق العرض لنقل حلقات مسلسل “العتاولة”، بالإضافة إلى بعض المسلسلات الأخرى مثل “المداح 4” وغيرها.

ويحكي مسلسل “العتاولة” حول قصة النجم المصري السقا الذي يعيش في مدينة الإسكندرية ويقوم بأعمال غير قانونية، قبل أن يلتقي بالفنانة زينة التي تحاول تغييره وتوجيهه نحو الطريق الصحيح، ولكن من المتوقع أن يواجه البطل العديد من المشاكل والمعوقات في هذا المسار.

ومن المتوقع أن يحظى هذا المسلسل يشعبية كبيرة وسوف يجذب شريحة كبيرة من الجماهير خلال عرضه في شهر رمضان.