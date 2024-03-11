البنك المركزي يعلن بالدقيقة .. مواعيد عمل البنوك في رمضان .. اعرف عشان مش تروح وترجع

اعلن البنك المركزي المصرية مواعيد عمل البنوك في رمضان بالدقيقة للتسهيل على المواطن لكي يذهب في وقت العمل، حيث بدأت بالفعل ساعات العمل الجديدة من اليوم، وكما هو معتاد، تتغير مواعيد عمل البنوك خلال هذا الشهر الفضيل، قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن جدول مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان لعام 2024، لمعرفة جدول العمل بالتفصيل في جميع البنوك تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

هذا وقد أكد البنك المركزي، في بيان صادر عنه، أن ساعات العمل الرسمية للموظفين في البنوك خلال شهر رمضان سوف تكون ابتدأ من الساعة 9 صباحاً حتى تمام الساعة 2 مساءً، بدلاً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً، أما بالنسبة للجمهور، فستكون ساعات العمل في رمضان ابتدأ من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 مساءً بدلاً من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً.

سعر الدولار في البنوك اليوم

من خلال هذا الفقرة سوف نرصد لكم سعر الدولار اليوم في جميع البنوك نظرا لكثرة الأسئلة على العملة الصعبة، حيث جاء على النحو التالي.