موعد عرض مسلسل الكبير أوي الموسم الثامن الحلقة 1 على قناة ON و ON دراما

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الموسم الثامن الحلقة 1، على الرغم من كثرة المسلسلات الرمضانية إلا أن هذا المسلسل سوف يبقى محور اهتمام وبحث عدد كبير من المشاهدين سواء الكبار أم الصغار، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي الموسم الثامن الحلقة 1، والذي سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الموسم الثامن الحلقة 1

حيث أعلنت قناة ON عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي الموسم الثامن الحلقة الأولى، والذي من المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً هذا العام ، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة الـ 06:05 مساءً ، ويمكنكم أيضاً مشاهدة الحلقات على منصة Watch it.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء 8

يضم مسلسل الكبير أوي 8 عدد من نجوم الفن والدراما المصرية ومنهم أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

استطاع صناع العمل أن يجذبوا ملايين المشاهدين بسبب الأحداث المضحكة التي يعرضها المسلسل في كل حلقة، حيث يتميز الفنان أحمد مكي بأدائه المتميز وأسلوبه المبدع والذي يمكن للأمهات ترك أبنائهم أمام المسلسل دون الخوف من عرض أي محتوى غير لائق، هذا أيضاً سوف تجدونه في جميع أبطال المسلسل ومنهم الفنانة رحمة أحمد التي بدأت في المشاركة بالمسلسل عام 2022 بدلاً من الفنانة دنيا سمير غانم، إلا أنها استطاعت أن تخطف الأنظار بسبب أدائها المتميز وخفة ظلها.

تردد قناة ON على النايل سات