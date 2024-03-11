تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 عالم الحيوان بجودة HD .. “تردد قوي شغال 24 ساعة”

نال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك انتشارا واسعا خلال الفترة الأخيرة، لأنها توفر لمحبي الأفلام الوثائقية والبرامج العلمية والتاريخية مشاهدة محتوى يكون غني بالمعلومات التي يهتم الجميع بالتعرف عليها، وتحرص على إنتاج وتقديم أفلام جديدة في كافة المجالات، ويبحث محبي مشاهدة تلك الأفلام عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2024 على كافة الأقمار الصناعية المتاحة،ولقد وفرنا لكم كافة التفاصيل حول هذا الأمر في التقريرالتالى.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

نظرا لوجود العديد من المتابعين لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، فقد تم تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة على النحو الآتي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11226.

معدل الاستقطاب: 30000.

معدل الترميز: أفقي H.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي هوت بيرد

التردد: 12654.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم القناة مجموعة رائعة من البرامج على مدار الساعة، ونعرض لكم أهم هذه البرامج والتي جاءت على النحو التالي:

برنامج وقائع وأحداث.

برنامج أساليب البقاء واسرار.

برنامج كم تساوي قطع سيارتك.

برنامج كارثية.

برنامج سوبر كارز.

برنامج الحياة البرية

برنامج هياكل عملاقة أم أن تعلم.

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر

يمكنك إستقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية: