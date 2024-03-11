فرحي عليتك النهاردة بأطعم سمبوسة في الدنيا! طعمها خطير ويجنن بأربع مكونات بس!

السمبوسة أو السمبوسك باختلاف مسمياتها فهي تعتبر من المعجنات التي يفضلها الكثير، وبالأخص في شهر رمضان المبارك ويكثر عملها في هذا الشهر بطرق مختلفة حسب رغبة كل بيت، فهي من الوصفات التي يمكن حشوها بحشوات متعددة، وهنا سوف نستعرض طريقة تحضير السمبوسة بأربع مكونات سهلة وبسيطة وموجود في بيتك.

المكونات المطلوبة لتحضير السمبوسة

تعتبر من أسهل المكونات الموجودة في مطبخك وهي:

2 كوب من الدقيق.

½كوب ماء دافئ.

½معلقه صغيره ملح .

¼ كوب زيت.

طريقة التحضير الصحيحة للسمبوسة:

لعمل هذه الوصفة عليك باتباع الخطوات التالية بالترتيب وهي:

أولاً: نقوم بإحضار وعاء حجمه كبير، ونقوم بخلط الدقيق والملح بداخله.

ثانياً: نقوم بإضافة ربع كوب الزيت، ونقلبه حتى يختلط جيدا.

ثالثاً: نقوم بإضافة الماء تدريجياً، ونقلب مع الاستمرار حتي نحصل علي عجينة متماسكة ولا تقوم بالعجن كثيرا فقط تجمع على شكل كرة .

رابعاً: بعد الانتهاء قومي بتغطية العجينة بغلاف من البلاستيك، وتترك لمده نص ساعه حتي ترتاح.

خامساً: بعد الانتهاء من الوقت المحدد تقسم العجينة الى كرات صغيرة.

سادساً: نقوم بأخذ كرات العجين ونفردها الى دائرة رقيقة باستخدام أداة الشوبك.

سابعاً: بعد ذلك نقوم بوضع الحشو علي حسب الرغبة سوا حشوة جبن أو لحمه مفرومه وبعد ذلك نلصقها بقليل من الماء أو البيض لتشكل مثلث.

ثامناً: وفي النهاية نقوم بوضعها في زيت ساخن حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمش ونخرجها ونصفيها من الزيت الزائد، والآن تصبح جاهزة للتقديم.

نصائح يجب مراعاتها عند التحضير