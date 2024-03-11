إمساكية شهر رمضان 2024 لمعرفة جدول مواقيت الصلاة في شهر رمضان 2024 وكم عدد ساعات الصيام

مواقيت الصلاة في شهر رمضان وقد بدأ العد التنازلي لحلول الشهر الكريم، لذلك فقد حرصت الهيئة العامة للمساحة على الإعلان عن مواقيت الصلاة في شهر رمضان للعام 2024، كما تم الإعلان عن إمساكية شهر رمضان الفضيل، والتي يحرص على البحث عنها جميع المسلمين للتعرف على موعد صلاة المغرب والإمساك والسحور خلال شهر رمضان الكريم.

مواقيت الصلاة في شهر رمضان

تم الإعلان عن إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الجاري، وقد جاءت مواقيت الصلاة في القاهرة على النحو التالي:

سيتم رفع أذان الفجر خلال شهر رمضان في تمام 4:53.

أما الشروق سيكون في تمام 6:18.

بينما يتم رفع آذان الظهر الساعة 12:13 ظهرًا.

أما صلاة العصر في تمام 3:36 مساء.

كما سيتم رفع آذان المغرب في تمام 6:08 مساءً.

كما يتم رفع آذان صلاة العشاء في تمام 7:38 مساءً.

يبلغ عدد ساعات الصوم أول أيام الصوم ما يقرب من 13 ساعة و18 دقيقة.

موعد اذان المغرب أول أيام رمضان

هناك اختلاف في موعد آذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك بين المحافظات، كما يختلف من يوم لآخر، حيث أن أقصر عدد ساعات الصوم ستكون أول أيام رمضان 2024، بينما أطول الأيام في عدد ساعات الصوم سيكون آخر يوم في شهر رمضان.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

من خلال بيان صحفي قام معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالإعلان عن موعد قدوم شهر رمضان 2024 وفق التوقعات الفلكية، حيث من المقرر أن يكون بداية شهر رمضان الكريم يوم 11 من مارس الجاري، كما سيتم تأكيد الموعد بعد أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال الشهر الكريم، وذلك يوم 29 من شهر شعبان الجاري.