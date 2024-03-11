“شباب البومب” الحلقة الأولى الموسم 12 مع فيصل العيسي رمضان 2024

بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات روتانا التلفزيونية، عبدالله الشبانة، والفنان فيصل العيسى بصفته بطل ومنتج للعمل، جرى إطلاق الموسم الثاني عشر من مسلسل “شباب البومب” في مؤتمر صحفي نظمته شبكة قنوات روتانا في الرياض، وحضر المؤتمر نجوم وصناع المسلسل، بالإضافة إلى رعاة العمل وشخصيات عامة من مشاهير السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، ونوفر إليكم الآن كافة التفاصيل المعلن عنها من أجل مشاهدة الحلقة الأولى شباب البومب رمضان 2024.

شباب المومب الموسم 12

المسلسل من إخراج عبدالرحمن محمود ويضم فريقًا نجمًا من الممثلين، وتم تكريم روتانا وفيصل العيسى للرعاة الرسميين للعمل في إطار المؤتمر الصحفي.

حبايبي رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير❤️

بكرا ان شاء الله حلقتنا الاولى الساعة ٦:٣٠ م بتوقيت السعودية على قناة روتانا خليجية مشاهدة ممتعة 🫡 #شباب_البومب pic.twitter.com/vtfj20LeGr — فيصل العيسى (@faisalalesaa) March 10, 2024

مشاهدة الحلقة الأولى شباب البومب

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل شباب البومب عقب آذان المغرب مباشرة على شاشة قناة روتانا خليجية، ومن جانب أخر فنجد أن فيصل العيسى، بطل ومنتج العمل، وصف الموسم الجديد بأنه عمل عائلي بامتياز، كما أن شباب البومب الموسم 12 عمل يُناسب جميع أفراد الأسرة، ويسد الفراغ في الأعمال المستهدفة للشباب، شدد على أهمية دعم قنوات روتانا وتوفيق الله كعوامل أساسية لاستمرار نجاح المسلسل على مدى السنوات الطويلة.

تردد قناة روتانا خليجية لمتابعة شباب البومب 2024

القمر الصناعي نايل سات عرب سات ياه سات التردد 12226 11843 12054 الاستقطاب H H H الترميز 27500 27500 27500 تصحيح الخطأ 5/6 3/4 5/6 الجودة SD SD SD

تردد أخر لقناة روتانا خليجية

أما عن الجدول التالي فهو يوضح التردد الجديد لقناة روتانا خليجية على القمر الصناعي النايل سات:

التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة 11295 أفقي 3/4 HD

قائمة أبطال مسلسل شباب البومب 12