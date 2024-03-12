رسميا .. وزارة النقل والمواصلات تعلن مواعيد مترو الانفاق في رمضان 2024

سوف يتم تطبيق مواعيد مترو الانفاق في رمضان 2024، بدءًا من اليوم الإثنين الذي يوافق الحادي عشر من مارس 2024، إذ إن وزارة النقل قامت بالكشف عن تغيير تلك المواعيد الخاصة بخطوط المترو وكذلك القطار الكهربائي، وهذا بالتزامن مع بدء شهر رمضان الكريم سنة 1445 للتسهيل على الركاب بذلك الشهر المبارك وفيما يلي سوف نوضحها لكم.

مواعيد مترو الانفاق في رمضان 2024

تبعًا للتقرير الخاص بوزارة النقل فإن مواعيد مترو الانفاق في رمضان 2024 تتضمن ساعات التشغيل وأيضا الانتهاء لسلسة الخطوط بدءًا من أول خط حلوان المرج الجديدة، وكذلك ثاني خط شبرا الخيمة والمنيب، بالإضافة إلى ثالث خط عدلي منصور ومحور روض الفرج، وفيما يلي المواعيد:

على أن تكون بدء ساعات التشغيل لأول خط في تمام الساعة 5:15 صباحًا، وآخر ساعات التشغيل تكون في الساعة 1:00 صباحًا عقب منتصف الليل.

كذلك أن بدء ساعات تشغيل ثاني خط تكون في الساعة 5:15 صباحًا وآخر ساعات التشغيل تكون في الساعة 1:00 صباحًا عقب منتصف الليل.

كما أن ثالث خط تكون ساعات التشغيل بداية من الساعة 7:15 صباحًا، وآخر ساعات التشغيل تكون في الساعة 1:00 صباحا عقبة منتصف الليل.

كذلك أن ساعات التشغيل القطار الكهربائي تكون بدءًا من الساعة 6:00 صباحا وآخر ساعات التشغيل تكون في الساعة 00:00 منتصف الليل.

كما أن الشركة المصرية الخاصة بإدارة المترو قامت بالإشارة إلى أن تلك المواعيد تكون متضمنة كافة المحطات وبينت أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات المرتبطة بالشهر المبارك، وسيكون هناك صيانة بالقطارات بشكل دوري لتقديم كافة الخدمات للركاب بشكل أفضل.

أسعار تذاكر المترو

قامت الشركة المصرية لإدارة المترو بالتأكيد على أن أسعار تذاكر تكون كما يلي:

تسع محطات تكون بحوالي ست جنيهات مصرية.

كذلك 16 محطة تكون بحوالي 8 جنيهات مصرية.

هذا بجانب 23 محطة تكون بحوالي 12 جنيه مصري.

أكثر من حوالي 23 محطة تكون بحوالي 15 جنيه مصري.

كما أنه لذوي الاحتياجات الخاصة تكون بحوالي 50 قرش.

موعد قيام أول خط مترو في رمضان 2024

ووفق جدول تشغيل المترو، فإن موعد قيام أول خط مترو في رمضان 2024 سيكون في تمام الساعة الخامسة والربع صباحاً من محطة حلوان، وكذلك الأمر بالنسبة للخط الثاني، أما بالنسبة للخط الثالث فإن موعد قيام أول قطار سيكون في تمام الساعة السابعة والربع صباحاً.