سر مهنة المطاعم.. طريقة عمل الفول المدمس في المنزل جربيها ولن تندمي ابدا

مع بدء شهر رمضان الكريم يرتفع التساؤل من جانب النساء عن طريقة عمل الفول المدمس، فمن المعروف أنه يعد من ضمن الأكلات المصرية المعروفة التي ليس من الممكن أن يتم الاستغناء عنها، حيث إنه من ضمن الأكلات الأساسية في وجبة السحور، ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من ربات البيوت تتساءل عن طريقة إعداده وفيما يلي سوف نرفق لكم طريقه التحضير.

طريقة عمل الفول المدمس

تعتني الكثير من ربات البيوت بالتعرف على طريقة عمل الفول المدمس لكي يتم إعداده في وجبة السحور، وتجدر الإشارة بأنه لا بد من إعداد المقادير التالية لإعداده:

نصف كيلو فول.

ربع كوب فول مدشوش.

3 ملاعق كبار أرز.

2 طماطم مكعبات صغيرة.

جزرة مبشورة.

نصف ليمونة.

خطوات تحضير الفول المدمس

من الممكن أن يتم تحضير الفول المدمس بسهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم نقع الفول حتى مرور حوالي ست ساعات بالدماسة المتعلقة بإعداده.

بعد ذلك قومي بوضع كوب من الجزر، وكذلك كوب من الطماطم والأرز بالإضافة إلى نصف ليمونة.

قومي بوضع نصف ملعقة من الكركم بجانب بصلة مبشورة واستمري في التقليب.

بعدها قومي بوضع مياه مغلية ويتم تغطية الفول بالماء ويتم تركه على نار عالية إلى أن يتم الغليان.

بعد ذلك قومي بخفض النار وضعي الشياطة ومن ثم قومي بتغطية الفول.

تابعي نضج الفول ومن ثم ضعي الماء الساخن عند الحاجة.

بعدها تخلصي من الليمونة ومن ثم قومي بهرس الفول بالخلاط، وهكذا يكون طبق الفول المدمس جاهز للتقديم.

فوائد الفول

– الفول من البقوليات المهمة التي تحتوي على الفولات والحديد ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يجب أن يحصل عليها الجسم، ودائما ينصح خبراء التغذية بتقديم الفول على وجبة الإفطار مع القليل من زيت الزيتون.