“لمحبي المسلسلات التاريخية” قناة عربية ستعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس التركي مدبلج للعربية في شهر رمضان 2024

منذ أربعة شهور صدرت الحلقة الأولى مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس، وقد نالت الحلقة إعجاب العديد من عشاق الدراما التاريخية في الوطن العربي، ثم تتابعت الحلقات وقد تم عرض 15 حلقة حتى الآن، وتقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي مترجما بشكل أسبوعي، حيث تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين يوم الجمعة من كل أسبوع، ولكن هناك الكثير ممن يرغب في مشاهدة المسلسل مدبلج للعربية، لذلك قامت إحدى القنوات العربية بشراء حقوق بث المسلسل مدبلج للعربية على شاشتها في شهر رمضان 2024.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس الموسم الأول مدبلج للعربية

سيشهد الموسم الرمضاني القادم تقديم مجموعة من المسلسلات الدرامية ذات الطابع التاريخي، والتي تسلط الضوء على أحداث تاريخية وشخصيات بارزة وقصص بطولية مؤثرة، ومن بين هذه المسلسلات يبرز “صلاح الدين الأيوبي” الذي يروي سيرة واحد من أعظم الشخصيات في التاريخ، حيث أنه من المنتظر أن يُعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس لأول مرة على شاشة قناة دبي الإماراتية، وذلك خلال موسم رمضان لعام 2024، حيث قد قامت الصفحة الرسمية لقناة دبي على “فيس بوك” بنشر إعلان ترويجي للمسلسل، وذل لجذب الانتباه وإثارة حماس المشاهدين لمتابعة العمل.

تردد قناة دبي الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس مدبلج

يُمكن استقبال تردد قناة دبي الإماراتية الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس الموسم الأول مدبلج للعربية على أشهر الأقمار الصناعية من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 11322 عمودي 27500 3/2 SD نايل سات 12417 أفقي 27500 4/3 SD عرب سات 12130 أفقي 27500 3/4 SD هوت بيرد 12399 أفقي 27500 3/2 SD

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الأول

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس مرة واحدة كل أسبوع، حيث يتم عرضه على قناة TRT التركية يوم الإثنين من كل أسبوع في الثامنة مساء بتوقيت تركيا وهو نفس توقيت السعودية، ومن ثم يتم ترجمة الحلقة بشكل دوري على منصة هلال، وبعد ذلك تقوم قناة الفجر الجزائرية بنقل وبث مسلسل صلاح الدين على شاشتها، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل بعد ثلاثة أيام من عرضها على القناة التركية الناقل الحصري للمسلسل.