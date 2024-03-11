“مدفع الإفطااار إضرب” موعد آذان المغرب في اليوم الأول من شهر رمضان 2024 بجميع المحافظات

موعد آذان المغرب في جميع المحافظات أيام قليلة ويهل علينا شهر الخير والإحسان، والذي يترقبه جميع المسلمين،كما يرغبون في التعرف على موعد الإفطار والسحور خلال الشهر الكريم، بعد أن قامت دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال الشهر الكريم أمس الأحد 10 مارس، والإعلان بشكل رسمي عن أول يوم للشهر الكريم.

موعد آذان المغرب في جميع المحافظات

هناك اختلاف في موعد أذان المغرب من محافظة إلى الأخرى خلال شهر رمضان 2024 وفق الحسابات الفلكية، حيث يكون موعد أذان المغرب أول يوم من شهر رمضان 2024 في المحافظات كالآتي:

يتم رفع اذان المغرب في محافظة الجيزة في تمام الساعة 6:02 مساءً.

كما يتم رفع أذان المغرب في محافظة القليوبية في تمام 6:01 مساءً.

أما موعد اذان المغرب في محافظة السويس في تمام الساعة 5:56 مساءً.

بينما موعد اذان المغرب في الإسماعيلية في تمام الساعة 5:57 مساءً.

ويتم رفع اذان المغرب في محافظة الفيوم في تمام الساعة 6:03 مساءً.

أما موعد اذان المغرب في محافظة بني سويف في تمام الساعة 6:02 مساءً.

كما يكون موعد أذان المغرب في محافظة المنيا في تمام الساعة 6:03 مساءً.

يتم رفع اذان المغرب في محافظة أسيوط في تمام الساعة 6:02 مساءً.

موعد اذان المغرب في محافظة سوهاج في تمام الساعة 6:00 مساءً.

أما موعد أذان المغرب في محافظة قنا في تمام الساعة 5:56 مساءً.

بينما موعد أذان المغرب في محافظة الوادي الجديد في تمام الساعة 6:15 مساءً.

أما موعد اذان المغرب بمحافظة الأقصر في تمام الساعة 5:57 مساءً.

موعد اذان المغرب بمحافظة أسوان في تمام الساعة 5:56 مساءً.

موعد اذان المغرب بمحافظة البحر الأحمر في تمام الساعة 5:50 مساءً.

موعد اذان المغرب بمحافظة المنوفية في تمام الساعة 6:02 مساءً.

أما موعد أذان المغرب بمحافظة الغربية في تمام الساعة 6:02 مساءً.

كما أن موعد اذان المغرب بمحافظة الدقهلية في تمام الساعة 6:00 مساءً.

موعد اذان المغرب في رمضان 2024 بالقاهرة

كما تم الإعلان عن موعد أذان المغرب خلال شهر رمضان 2024 في القاهرة أول يوم من رمضان في تمام 6:01 مساءً، ليكون عدد ساعات الصيام حوالي 13 ساعة و38 دقيقة.