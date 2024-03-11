مين هو الضيف! .. ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة الأولى على MBC مصر “لاعب كرة قدم معتزل”

يريد الكثير من جمهور برنامج رامز جلال في رمضان معرفة ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة الأولى حيث ظهر الكثير من نجوم الفن ومشاهير الوطن العربي والكثير من لاعبي كرة القدم في البرومو الرسمي للبرنامج والتي تم إذاعته عبر القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي ، ويعتبر برنامج رامز جلال من أشهر برامج المقالب الرمضانية والذي استمر لأكثر من 11 موسم متتالية وتم تصوير البرنامج في الكثير من الدول العربية والاوروبية وخلال السطور التالية نكشف عن ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة الأولى وقائمة أسماء ضحايا رامز جاب من الاخر خلال شهر رمضان.

ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة الأولى

تُعرض اليوم الحلقة الاولى من برنامج رامز جاب من الأخر عبر شاشة قناة MBC مصر ، ويستضيف رامز جلال الكثير من مشاهير الوطن العربي والفنانين ومن ضمنهم سمية الخشاب ونجلاء بدر وحسن شاكوش وطليقته ومحمد لطفي وباسم سمرة وأحمد السقا وحمدي الميرغني وكزبرة وميرهان حسين وباميلا الكيك ومن مشاهير الرياضة يستضيف أحمد حسام ميدو ، وعن ضحية الحلقة الأولى فمن المتوقع أن تكون سمية الخشاب حيث ذكرت الكثير من المصادر أنها قد تعرضت لإصابات بعد وقوعها ضحية في برنامج رامز جاب من الاخر.

موعد عرض الحلقة الأولى رامز جاب من الاخر رمضان 2024

تشاهدون اليوم الحلقة الاولى من برنامج رامز جاب من الاخر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات ، ويحظى برنامج رامز جلال على نسب مشاهدة عالية في جميع دول الوطن العربي والشرق الأوسط خلال السنوات الماضية.