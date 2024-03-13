أخر مستجدات التصالح علي البناء في القري والمدن علي الاراضي الزراعية .. ستف فلوسك وورقك عشان متترفضش وتخسر بيتك!!

لقد زادت رغبة المواطنين في البحث عن شروط البناء الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم إعلان الموافقة على قانون التصالح على البناء مع الجهات المعنية بشأن تنظيم هذا الأمر، ونصت عليه لجنة الإسكان في مجلس النواب، لذلك يريد الكثير من الأشخاص التعرف أكثر حول الشروط الموجودة في هذا القانون لعام 2024، وأهم مزايا هذا القانون التصالح في مخالفات البناء وذلك نوضحه بشكل أكثر فى هذا المقال التالي.

تفاصيل شروط قانون التصالح علي البناء

يوجد مجموعة من الشروط و الضوابط وضعها قانون التصالح على البناء، من خلالها يتم تنظيم عملية البناء الجديد، حيث وضعت الجهات المعنية بذلك الأمر شروط البناء الجديدة الواجب الاطلاع عليها قبل الخوض فى عملية البناء، والتي نستعرضها فيما يلي:

يجب أن يكون بيان صلاحية الموقع ساري بالفعل.

يجب توفر جميع المعلومات المتعلقة بالأصول الراغب الشخص في البناء عليها.

وجود مستند مثبت من الشهر العقاري يثبت أحقية المالك للبناء.

يجب أن يوجد صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك كشرط أساسي.

لا بد من توفر إيصال يثبت دفع الرسوم المطلوبة من المالك.

يجب أن يكون هناك عقد المقاولات والرسم الهندسي المفصل لهذا البناء.

يجب توفر جميع الوثائق والإجراءات التي تؤكد صلاحية الموقع للبناء.

ألا يخالف هذا البناء المعايير الموضوعة بالنسبة لعدد الأدوار أو شكل البناء وعدد الطوابق به.

مميزات قانون التصالح علي البناء الجديد

قام مجلس النواب بفعل كل ما بوسعه حتى يقدم العديد من المزايا التي تعود بالنفع على كافة المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتحديد، ويكونوا بعيدين عن دائرة القانون والقضايا وذلك جاء بعدما تم وضع هذه الشروط للبناء الجديدة، واهم مزايا قانون التصالح على البناء الجديد هى فيما يلي: