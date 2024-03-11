“مشروب أول يوم رمضان” طريقة عمل مشروب اللبن بالتمر بأفضل طعم… اعمليه ودلعي العيله..!!

إذا كنت تبحث عن مشروب لذيذ ومغذي في النفس الواحد، فإن مشروب البلح باللبن هو الخيار الأمثل بالنسبة لك، فهو يجمع بين مكونات صحية ولذيذة تمنحك طاقة ونشاط طوال اليوم، ولتحضير هذا المشروب بسهولة، يمكنك اتباع الخطوات التالية.

مكونات البلح باللبن

بلح طازج

لبن طازج.

عسل اختياري.

ماء وثلج اختياري.

قطع البلح

تبدأ بغسل البلح جيدًا تحت الماء الجاري.

قم بتقشير البلح وإزالة البذور.

قطع البلح إلى قطع صغيرة لسهولة الخلط في الخطوة التالية.

خلط المكونات

في الخلاط الكهربائي، ضع قطع البلح المقطعة.

أضف كمية مناسبة من اللبن، حسب الرغبة في كثافة المشروب.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إذا كنت ترغب في تحسين النكهة.

قم بتشغيل الخلاط حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس.

التقديم

اسكب مشروب البلح باللبن في أكواب التقديم.

إذا كنت تحب الإضافات الإضافية، يمكنك وضع قطع البلح أو بعض الزبيب أو البندق المفروم في الأعلى.

يمكنك تزيين الكوب ببضع قطرات من عسل أو رشة من القرفة لزيادة الجمالية.

فوائد هذا المشروب

تمتع بمشروب البلح باللبن اللذيذ والمغذي مع العائلة والأصدقاء واستمتع بفوائده الصحية الكبيرة، فالبلح مصدر غني بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والحديد وفيتامين C، بينما يحتوي اللبن على البروتينات والكالسيوم الضروريين لصحة العظام والأسنان، كما أن الإضافات الإضافية مثل العسل تعزز النكهة وتمنح للمشروب لمسة حلاوة خفيفة، استمتع بتحضير مشروب البلح باللبن بسهولة وسرعة في منزلك، وكن متأكدا من أنه سيصبح من المشروبات المفضلة لديك ولعائلتك، لذا لا تتردد في تجربة هذه الوصفة وشاركنا رأيك فيها.